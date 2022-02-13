Тихоокеанский флот РФ дал понять ВМС США: «Мы все видим — не суйтесь!»

Вашингтон продолжает испытывать Москву на прочность даже в тот момент, когда прочерченные между двумя державами красные линии и так уже изрядно накалены. Доказательством этого является новый инцидент с американской подводной лодкой, попытавшейся проникнуть в территориальные воды РФ.

«Всплыть немедленно!..»

В минувшую субботу вечером Минобороны России опубликовало заявление об инциденте, связанном с обнаружением американской многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) в территориальных водах РФ.

«12 февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», — сообщило военное ведомство РФ.

Далее, по информации Минобороны, в соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были «применены соответствующие средства». Реакция «незваной гостьи» на действия российского боевого корабля оказалась куда более конкретной, чем на попытки установить с ней связь посредством аппаратуры звукоподводной связи (ЗПС).

«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве РФ.

Убедившись, что американская АПЛ убралась в международные воды, отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения и осуществление контроля подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William Jamieson / Public Domain

Свое дальнейшее развитие инцидент получил в Москве, где в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России, в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации, представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручили ноту.

Представителю минобороны США было доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются, как грубое нарушение норм международного права.

«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», — констатировали в министерстве.

Пентагон отмалчивался до утра 13 февраля, когда официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс, наконец, сообщил в «дежурном» стиле.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми».

Мы все видим — не суйтесь

Инцидент 12 февраля с АПЛ ВМС США оставил у общественности немало вопросов. Начну с главного — насколько правомочно присутствие АПЛ ВМС США в территориальных водах РФ? С российской точки зрения, визит американской субмарины в отечественные террводы, разумеется, абсолютно неправомочен, а вот с американской… Тут все сложнее.

С одной стороны, в отличие от более южных островов, Уруп в состав территорий России, чью принадлежность оспаривает Япония (и, как сейчас выясняется, США тоже), вроде бы входит. То есть воды вокруг Урупа, это российские территориальные воды как для Японии, так и для ее американского союзника.

С другой стороны, еще в советские времена вопрос об определении границы территориальных вод, а именно линии, от которой следует вести отсчет 12-мильной прибрежной зоны, рассматривался в Москве и на Западе по-разному. Как результат, на советской госгранице появились участки морской акватории, которые не признавались США и их сателлитами как районы, имевшие статус территориального моря СССР. После распада СССР эти «проблемные» участки морской акватории по наследству достались России. Американцы и их союзники не раз, и не два использовали существование таких районов для проведения провокаций «на грани фола» против российской стороны. Соответственно, я не исключаю вероятности того, что в Вашингтоне при определенных обстоятельствах («в угоду себе») могут считать воды близ Урупа международными. Не просто ж так Кайл Рейнс заявил, что субмарина ВМС США не находилась в террводах России!

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, вся эта юридическая казуистика ничуть не мешает американским подлодкам забираться с разведывательными целями даже в те воды, принадлежность которых Москве Вашингтон никоим образом не оспаривает. Подобные акции ВМС США в годы холодной войны приобрели характер совершенно рутинных мероприятий. Распад СССР не заставил американских адмиралов отказаться от практики отправки своих АПЛ за «ленточку» нашей морской госграницы. Субмарины ВМС США регулярно пытались прощупывать возможности российской ПЛО, провести разведку российского побережья и прибрежных вод, вскрыть перемещения наших подводных сил (что проще всего было сделать вблизи от баз российского флота), а также наведаться в полигоны ВМФ России. Фиксировались даже случаи установки американцами на проложенные по морскому дну военные коммуникационные кабели специальные устройства сбора информации.

Разумеется, такие действия заокеанских «партнеров» не являлись тайной для российских военных. «Американок» в наших террводах постоянно искали и, когда находили, старались побыстрее вытеснить очередную «незнакомку» в международные воды. Почему не уничтожить? Потому что, во-первых, приказа такого не было, во-вторых, начинать Третью мировую российская сторона не намеревалась.

Инциденты с американскими АПЛ, в силу их понятной деликатности, редко становились известны общественности. Исключения из этого правила случались лишь в тех случаях, когда американские АПЛ действовали уж слишком нагло. Так, например, было в Баренцовом море 7 августа 2014 года, когда находившаяся в приграничных водах России субмарина типа «Вирджиния» предположительно пыталась проследить за новейшей российской АПЛ К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Цель подобного слежения — получение индивидуальной акустической сигнатуры подлодки, позволяющей в будущем быстро и четко идентифицировать субмарину противника. Успешная «охота» (фактически за персональными акустическими «отпечатками пальцев» подлодки) в США и в РФ приносила «охотникам» госнаграды. Так или иначе, но 7 августа 2014-го «американка» откровенно лезла на рожон. Однако была обнаружена и корабельной противолодочной ударной группой (КПУГ) Северного флота «выдавлена» в международные воды. О чем Минобороны РФ и проинформировало СМИ.

С оглядкой на все вышесказанное, можно отметить, что появление американской АПЛ типа «Вирджиния» 12 февраля 2022 года в террводах РФ в районе острова Уруп для Москвы являлось совершенно незаконной акцией Вашингтона. Но при этом привычной и вполне ожидаемой. Другое дело, что новый инцидент с посещением АПЛ ВМС США российских террвод случился на фоне эскалации украинского кризиса, которой сопутствовало обострение российско-американских отношений. Последнее как раз и могло побудить Москву придать гласности информацию о происшествии возле Урупа, чтобы отправить Вашингтону предупреждение.

«Мы все видим — не суйтесь!»

Ну, а вручение ноты американскому военному атташе должно было сделать это предупреждение еще более публичным и внушительным.

Порка подлодки «Полиномом»

Теперь разберемся с общей картиной происшедшего около Урупа. В этом нам поможет анализ сообщений, опубликованных российскими медиа до и после инцидента 12 февраля.

Федеральное агентство новостей /

Отыскать современную субмарину в глубинах мирового океана не проще, чем иголку в стоге сена, а в одиночку эта задача практически нерешаемая. Поэтому поиск подлодок противника в подавляющем большинстве случаев — это командная работа, выполняемая специально сформированными КПУГ, в чьих интересах также действует противолодочная авиация и подводные лодки АПЛ и/или ДЭПЛ (дизель-электрические). Именно противолодочная авиация, усеивающая заданные квадраты моря акустическими буями, и подлодки, в подводном положении на малых ходах задействующие в пассивном режиме свои гидроакустические комплексы (ГАК), имеют наибольшие шансы на обнаружение вражеской субмарины. Полученные авиацией или подлодкой данные о предположительном месте нахождения подводной цели передаются надводным кораблям КПУГ. Когда те получают устойчивый акустический контакт с субмариной, позволяющий выдать целеуказание противолодочному комплексу (ракетам-торпедам, торпедам, реактивным бомбометам с глубинными бомбами), наступает конец игры.

Примерно так было и в нашем случае.

1 февраля появилось сообщение о выходе порядка 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ на плановые военно-морские учения со стрельбами в районах боевой подготовки Японского и Охотского морей. Среди отправившихся в море кораблей фигурировали фрегат проекта 1155М «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Пантелеев», многоцелевые корветы проекта 20380 «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий». Собственно, это она и есть — КПУГ. Отработка КПУГ комплекса учебных мероприятий по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника должна была обеспечиваться противолодочной авиацией и какой-либо подлодкой, способной не только «отыгрывать» поиск подводной цели, но и при необходимости самой изображать эту самую цель. Скорее всего, в роли такой подлодки выступила одна из ДЭПЛ проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»).

Сроки и районы проведения плановых учений ТОФ были озвучены заранее. Это позволило американской стороне своевременно отправить в район боевой подготовки ТОФ близ Урупа свою АПЛ. Масштабные учения российского флота сами по себе представляли для ВМС США немалый интерес. Также американской стороне наверняка захотелось поближе познакомиться с рядом новинок: только в апреле прошлого года вернувшимся в состав сил постоянной готовности ТОФ после масштабной модернизации «Шапошниковым», новейшими российскими корветами и недавно появившейся на Тихом океане «Варшавянкой».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Но дальнейшие события пошли совсем не так, как хотелось американской стороне. Вместо того, чтобы тихо и незаметно «из кустов» подсматривать за действиями русских, АПЛ типа «Вирджиния» оказалась обнаружена российскими противолодочными самолетами Ил-38 и той самой субмариной ТОФ, которая действовала в связке с КПУГ. Информация о месте нахождения «американки» немедленно была передана вымпелам корабельной противолодочной поисковой группы. Лодку начали с неба обкладывать акустическими буями, а КПУГ развернула против нее настоящую «загонную охоту». Стряхнуть с «хвоста» преследователей у американцев не получилось. Сблизившийся с АПЛ «Шапошников» постарался использовать для связи с лодкой аппаратуру ЗПС. С учетом того, что данная аппаратура на фрегате и на АПЛ, вероятно, работала на разных частотах и на разных режимах, американцы, скорее всего, не проигнорировали приказ о немедленном всплытии, а банально его не услышали.

Обнаружив, что подводная цель покидать наши территориальные воды не собирается, на «Шапошникове» решили действовать более жестко. Как и все корабли проекта 1155, «Шапошников» был оборудован внушительным ГАК «Полином». Представляется вероятным, что в нужный момент на фрегате перевели «Полином» из режима кругового обзора в направленный режим. Когда у АПЛ зазвенел корпус от посылок работающего на максимальной мощности ГАК фрегата, в буквальном смысле взявшего «Вирджинию» на прицел, американцы сообразили, что пора от Урупа уносить ноги. Чтобы сбить преследователей со следа, АПЛ отстрелила самоходный имитатор, воспроизводящий шумы и маневры подлодки. Однако это американцам не помогло — «Шапошников» продолжал «стегать» посылками своего ГАК субмарину ВМС США до тех пор, пока та не сбежала из террвод России.

ru.wikipedia.org / Общественное достояние

Имеется информация, что в какой-то момент «Шапошников» даже использовал для вразумления АПЛ средства предупредительного глубинного бомбометания. Если такой факт действительно имел место, то инцидент вблизи Урупа следует перевести из разряда «обычный» в «незаурядный» — все-таки во время погони за американской АПЛ шарахнуть (пусть и в сторону от лодки) из реактивного бомбомета, это уже слишком.

Факт предупредительного бомбометания по «Вирджинии» не всплыл ни во время телефонных переговоров Байдена и Путина вечером 12 февраля, ни в сообщении 13 февраля официального представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайла Рейнса. С учетом этого осмелюсь предположить, что если российская сторона и использовала РБУ, то только во время учений, а не во время преследования американской АПЛ.

Какой итог можно озвучить? Вашингтон продолжает испытывать Москву на прочность даже в тот момент, когда прочерченные между двумя державами красные линии и так уже изрядно накалены. Авантюра? Да. Провокация? Безусловно. По крайней мере — с российской точки зрения. Что же до остального… Американцы сунулись в наши террводы не в первый раз. Однако конкретно 12 февраля у Итурупа их поймали, показательно «выпороли» «Полиномом» и дали понять, что «мы все видим — не суйтесь!»

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