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Литва установила абсолютный рекорд по внутренним тарифам за отопление

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:58
Экономика
Литва установила абсолютный рекорд по внутренним тарифам за отопление
pxhere.com

Вильнюс, 13 февраля. Энергоносители в Вильнюсе продолжил дорожать по ходу отопительного сезона. Операторы подготовили счета за отопление и горячую воду в январе, пишет Sputnik Литва.

Аналитики ожидали, что повышение цен составит 20%, однако зима оказалась на три градуса теплее. Это означает, что прирост составит от 5% до 10%. Несмотря на это, в стране фиксируется рекордный показатель стоимости газа.

«Его цена в этом сезоне находится на рекордно высоком уровне и в декабре достигла 180 евро за мегаватт-час, тогда как в прошлом году в это же время VŠT платила за газ 15 евро за мегаватт-час», — сообщил директор департамента обслуживания клиентов Вильнюсских тепловых сетей (VST) Лауринас Якубаускас.

Услуги теплоснабжения в Литве по итогам прошлого года подорожали на 78%. Одной из причин стала борьба местных властей за энергонезависимость от России.

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Все новости / Экономика / Литва установила абсолютный рекорд по внутренним тарифам за отопление
отопление газ литва рост цен цены на газ
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