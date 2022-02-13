Подхватившего коронавирус актера Юхтина выписали из больницы по его просьбе

Москва, 13 февраля. Народного артиста РФ Геннадия Юхтина отпустили домой после госпитализации. Актера, подхватившего коронавирус, выписали из больницы по его собственной просьбе.

О выписке Юхтина из медучреждения сообщила директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. При этом источник в окружении 89-летнего артиста рассказал, что актер попросил отпустить его домой после стабилизации состояния. Врачи пошли навстречу Юхтину и его жене.

«Состояние здоровья актера держат на контроле, в случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован», — уточнил источник ТАСС.

Напомним, Геннадий Юхтин попал в больницу в тяжелом состоянии 7 февраля. Актер жаловался на слабость и одышку. Тест артиста на коронавирус показал отрицательный результат.