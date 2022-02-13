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Подхватившего коронавирус актера Юхтина выписали из больницы по его просьбе

Общество
Подхватившего коронавирус актера Юхтина выписали из больницы по его просьбе
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 13 февраля. Народного артиста РФ Геннадия Юхтина отпустили домой после госпитализации. Актера, подхватившего коронавирус, выписали из больницы по его собственной просьбе.

О выписке Юхтина из медучреждения сообщила директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. При этом источник в окружении 89-летнего артиста рассказал, что актер попросил отпустить его домой после стабилизации состояния. Врачи пошли навстречу Юхтину и его жене.

«Состояние здоровья актера держат на контроле, в случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован», — уточнил источник ТАСС.

Напомним, Геннадий Юхтин попал в больницу в тяжелом состоянии 7 февраля. Актер жаловался на слабость и одышку. Тест артиста на коронавирус показал отрицательный результат.

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