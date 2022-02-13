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Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
Спорт
Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов в разговоре с ФАН высказался о победе российских спортсменов в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

По мнению Алексея Петухова, победа лыжников — результат серьезной подготовки и грамотной работы тренеров, а также Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Это невероятная победа. Все спортсмены — и девочки, и ребята — проявили себя бойцами. На каждом этапе каждый отдавался на все 100%, даже на 110%, не дожидаясь общего пелотона, тактически каждый принимал рывок и каждый на своем этапе преувеличивал секунды, которые набегал», — говорит заслуженный мастер спорта.

Лыжник Алексей Петухов высказался о победе российских спортсменов в эстафете на ОИ в Пекине
Global Look Press / Alexander Chernykh/Russian Look

Все, кто болел за российскую команду лыжников, видели, как участник эстафеты Алексей Червоткин на первом этапе выиграл у соперников порядка 30 секунд. За ним лыжник Александр Большунов увеличил разрыв почти до минуты. Немного уступил спортсмен Денис Спицов, бежавший третьим. Однако разрыв был все же достаточно большим — 44 секунды. На завершающем этапе лыжнику Сергею Устюгову оставалось отстоять это время и, по словам Петухова, не пропустить норвежца Йоханнеса Клебо. Что он и сделал.   

«Уверенная победа! Я не помню, чтобы мы с таким преимуществом выигрывали эстафету. Что вчерашняя победа девочек, что сегодняшняя у ребят... Это большая победа для всей страны. 42 года не было олимпийского золота именно в эстафетной команде у ребят, поэтому сегодня смотрели, любовались», — говорит собеседник ФАН.

Лыжник Алексей Петухов высказался о победе российских спортсменов в эстафете на ОИ в Пекине
Global Look Press / Daniel Karmann

Сам Алексей Петухов наблюдал за гонкой на большом экране стадиона в кругу других многочисленных болельщиков, которые то и дело скандировали «Россия! Россия!» нашим спортсменам.

«Очень горды, что лыжные гонки на Олимпиаде прогрессируют. То, что основное количество золотых медалей завоевывают лыжники, — очень приятно. Хочу поздравить ребят, потому что все подошли достойно, в хорошей форме», — говорит спортсмен.

Особенно Петухов отметил лыжника Сергея Устюгова, который, по его словам, планирует закончить спортивную карьеру.

Лыжник Алексей Петухов высказался о победе российских спортсменов в эстафете на ОИ в Пекине
Global Look Press / Karl-Josef Hildenbrand

«Наконец, удача была на стороне Сергея Устюгова. Он буквально хотел завершать спортивную карьеру и понимал, что ни одной олимпийской медали, а тут — золото. Я очень рад решению Елены Валерьевны, что она поставила его в команду, потому что он поистине заслужил это. Да, не повезло в спринте, но сегодняшний четвертый этап — это был его этап. Я очень благодарен судьбе, что именно Серега стал олимпийским чемпионом», — говорит Алексей Петухов.

Повезло, по мнению спортсмена, и Алексею Червоткину, в карьере которого олимпийское золото впервые. А Денис Спицов и сам признавался в интервью, что всегда стремился к чему-то большему, чем бронза и серебро.

«Я горд, что страна будет принимать чемпионов, чествовать, радоваться, а наше молодое поколение пойдет в спортшколы и будет заниматься лыжами», — заключил заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов.

Тем временем зимние Олимпийские игры продолжаются. На сегодняшний день сборная России занимает промежуточное седьмое место в медальном зачете.

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