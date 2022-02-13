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«Жаден до новых знаний»: актриса Павловец через ФАН поздравила с днем рождения артиста Логинова
Шоу-бизнес
«Жаден до новых знаний»: актриса Павловец через ФАН поздравила с днем рождения артиста Логинова
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Актер, телеведущий, диджей Виктор Логинов сегодня празднует свой 47-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила актриса Ольга Павловец. Собеседница поведала подробности совместной работы с артистом на съемках сериала «Живая вода».

«Съемки проходили в экспедиции. Вся съемочная группа отправилась в другой город. Жили там же, где снимали. С Витей мы проводили много времени вместе и помимо съемок: гуляли вместе, ходили в какие-то кафешки. Много общались. Скорее я больше запомнила общение вне кадра, поскольку на площадке мы были сосредоточены на работе», — рассказала актриса.

Ольга Павловец также назвала наиболее яркие, на ее взгляд, отличительные черты в характере Виктора Логинова.

«Мы сдружились. Было комфортно чисто по-человечески и в том, что касалось юмора, профессиональных тонкостей. С Витей приятно работать и общаться. Он талантливый человек, который способен развиваться, анализировать. Жаден до новых знаний. Любознателен, не сидит на месте. Открывает для себя мир», — пояснила собеседница ФАН.

Жаден до новых знаний: актриса Павловец через ФАН поздравила с днем рождения артиста Логинова
Кадр из сериала «Живая вода» /

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Прежде всего здоровья. Семейного благополучия. Кроме того, естественно, интересной работы, которая устраивала бы его самого», — подытожила собеседница.

Всенародную известность Виктору Логинову принесли съемки в таких проектах, как «Счастливы вместе», «И снова здравствуйте!», «Универ».

Ранее актер Евгений Дятлов через ФАН поздравил с днем рождения музыканта Максима Леонидова. По словам артиста, певец словно олицетворяет собой часть души Петербурга.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Жаден до новых знаний»: актриса Павловец через ФАН поздравила с днем рождения артиста Логинова
виктор логинов ольга павловец
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