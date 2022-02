Рэп-музыкант Даррел Брукс не признал вину в массовом убийстве

Вашингтон, 13 февраля. Дарелл Брукс, который 21 ноября 2021 года протаранил на своем внедорожнике рождественский парад в городе Уокеша, не признал свою вину во время судебного заседания.

Сообщается, что Брукс, который предстал перед судом 11 февраля, не признал себя виновным по более, чем 77 обвинениям, которые касаются наезда на рождественский парад. В результате этого нападения, которое было осуществлено с помощью автомобиля, погибло шесть человек. Более 60 получили травмы различной степени тяжести.

В ходе судебного заседания адвокаты Брукса потребовали отвода судьи и присяжных, а также заявили о необходимости перенести рассмотрение дела в другой суд. По их словам, проведение суда в округе Мэдисон, где произошла трагедия, снижает шансы подзащитного на объективное правосудие. Сам Брукс заявлял журналистам, что его демонизируют.

«Я просто чувствую, что меня демонизируют как монстра», — признался он в интервью каналу FoxNews.

Darrell Brooks is feeling "demonized" after running over/seriously injuring and killing ppl during a recent Christmas parade. Can someone tell him the media's working very hard, on his behalf, to demonize his truck instead? Dont want him feeling bad. @CNN https://t.co/YSvKUQfQFm — Suzthewooz (@Suzthewooz1) December 3, 2021

Согласно материалам следствия, 21 ноября Дарелл Брукс прорвался на своем Форд «Эскейп» через полицейский кордон, игнорируя требования офицеров остановиться, и выехал на улицу, по которой в это время двигался рождественский парад. По словам очевидцев, вместо того, чтобы остановиться, Брукс ускорился и врезался в участников праздничного шествия. По словам офицера Томаса Кейси, Брукс двигался в толпе зигзагом, стараясь задеть как можно больше людей. Очевидцы сообщают, что в какой-то момент на капоте его автомобиля оказался один из пострадавших. Брукс затормозил, чтобы сбросить человека на асфальт, а затем переехал свою жертву.

Biden does not want you to talk about the Christmas Parade Attack in Waukesha.



They want you to think that Darrell Brooks Jr was just “fleeing a knife fight” and that killing 5 and injuring 40+ was an accident



Does this look like an accident to you? pic.twitter.com/fvVwPmWhxw — Brandon's Nightmare???????????? (@FlaRenegade) November 22, 2021

По словам адвокатов, Брукс не смог свернуть на боковую улицу и избежать столкновения с парадом из-за полицейских кордонов, которые перекрыли улицу.

The Waukesha Christmas Parade rampage is terrible: plotting the driver's path using 8 witness videos shows that his rampage covered at least 8 intersections over at least 1/2 mile. It was not an event at one intersection: it was continuous, at several intersections along Main St: pic.twitter.com/U7nlOju0Rr — Bevo Fox (@bevo_fox) November 22, 2021

За несколько дней до этого Брукс, который имеет 50-страничный список преступлений, был освобожден из-под стражи под залог в одну тысячу долларов. Его обвиняли в том, что он переехал ногу своей бывшей девушке. Ранее он также выходил под залог по делу о стрельбе по своему племяннику. В день трагедии Брукс поссорился со своей бывшей девушкой, избив ее.

После обнародования информации о том, что Брукс был освобожден из-под стражи по обвинению в семейном насилии под столь незначительный залог, общественность пришла в негодование. Окружной прокурор Милуоки Джон Чисхолм, который принимал решение о сумме залога, попал под шквал критики.

В настоящее время Брукс находится под стражей под залог в 5 миллионов долларов. Следующее заседание по его делу назначено на 11 марта.

После инцидента в Уокеше и задержании Дарелла Брукса в его соцсетях были найдены многочисленные призывы к убийствам белых людей. По мнению следствия, он является сторонником идей превосходства чернокожих и сторонником BLM.

Where’s the fake news on this pig? EXCLUSIVE: Darrell Brooks Belongs to Black Supremacist Sect of Islam Called ‘The Five Percent Nation’, He Committed Vehicular Jihad https://t.co/7dgE3AnaN6 — Sally Gardner (@GardnerSally) January 3, 2022

Поведение Брукса в суде и заявления его адвокатов вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Также критике подверглись президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые не стали посещать раненных в ходе инцидента.

«Только что наблюдал, как охранники привели этого мерзавца Даррелла Брукса в суд. Первое, что делает общественный защитник, — это обнимает его и гладит по спине. Что, черт возьми, не так с людьми? Он убил детей. Он разрушил семьи. И ты думаешь, что сейчас самое подходящее время для массажа спины?»

Just watched guards bring that maggot Darrell Brooks into court. The first thing the public defender does is put her arm around him & rub his back. What the fuck is wrong with people? He killed kids. He destroyed families. And you thought it was a good time for back rub? Jesus — Gerry Callahan (@GerryCallahan) November 23, 2021

«Даррелл Брукс признал себя «невиновным» в убийстве шести человек на рождественском параде в Уокеше в ноябре прошлого года. Несомненно, его адвокаты указали на сообщения средств массовой информации, в которых в преступлении обвинялся «внедорожник», а не Брукс»

Darrell Brooks Jr. pleads "Not Guilty" of killing six people in a Christmas parade in Waukesha last November.



Undoubtedly his attorneys pointed to media reports at the time that blamed "an SUV" for the crime, not Brooks.



Well, anyway, these folks didn't get any Golden Caskets. pic.twitter.com/p0Pk7oCh2L — Christopher Manion (@realchrismanion) February 12, 2022

«Ни Байден, ни его жена, ни Харрис не проявили никакого сострадания к жертвам, пострадавшим от чернокожего националиста Даррелла Брукса. Дети борются за свою жизнь. Харрис навестила Джейкоба Блейка в его больничной палате, она даже заходила вовнутрь, но не будет навещать жертв Уокеши. Тошнотворно»