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Минобороны РФ представило видео активной фазы учений «Союзная решимость — 2022»

Армия
Минобороны РФ представило видео активной фазы учений «Союзная решимость — 2022»
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 13 февраля. Подразделения ВС РФ и белорусской армии продолжают отрабатывать задачи в ходе активной фазы учений «Союзная решимость — 2022».

Маневры проходят на пяти белорусских полигонах, в них задействованы сухопутные войска и авиация, сообщили в Минобороны РФ. Кадры учений «Союзная решимость — 2022» опубликованы телеканалом «Звезда».

«Проводится оборонительная операция, отражается агрессия. Усилена охрана госграницы. Привлечены воинские части Восточного военного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь», — сообщается репортаже о сценарии совместных учений.

Ранее стало известно об отработке бойцами ВС РФ и белорусской армии тактических действий по маневренной обороне на полигоне Гожский в Гродненской области.

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