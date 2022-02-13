Штайнмайер переизбран президентом Германии

Берлин, 13 февраля. Франк-Вальтер Штайнмайер снова избран президентом Германии. Его кандидатуру поддержало Федеральное собрание ФРГ.

За политика отдали голоса абсолютное большинство депутатов, сообщил спикер парламента. Штайнмайер переизбран на второй срок. Он будет занимать свой пост еще пять лет.

Кандидатуру немца поддержали как правительственный блок, так и оппозиция.

Политик был впервые избран президентом в 2017 году. До этого он был министром иностранных дел Германии и вице-канцлером.

Недавно появилась информация, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он намерен ехать в Москву.