Актер Алексей Фокин: «Я устал от положительных героев и попросил роль маньяка»

Актер театра и кино Алексей Фокин в разговоре с ФАН вспомнил об участии в проектах, которые доставили ему наибольшее удовольствие. Кроме этого, народный любимец рассказал, каково это играть одного и того же героя на протяжении трех лет.

— Вам помогал кто-нибудь готовиться к роли в сериале «Условный мент»?

— Нет, никто не помогал. Я, на самом деле, уже привык. У нас в Петербурге снимают сериалы в основном только про ментов и бандитов. Поэтому это собирательный образ. Я таких участковых встречал, но, может быть, не совсем таких ярких. Часть моей профессии — наблюдение за людьми.

Кадр из фильма «Дознаватель-2» /

— Бытует мнение, что актеры очень часто не похожи на своих персонажей. Ты как зритель привыкаешь к определенному образу, который закрепляется за актером, но в реальности очень часто оказывается все иначе. Персонаж и актер совершенно не похожи друг на друга: и по характеру, и по мироощущению. Было ли Вам сложно вжиться в какой-то образ?

— Я вообще не похож на своих героев. Я совершенно другой. Моих личностных точек соприкосновения с героем Витей Тельцовым нет вообще. Было ли тяжело? Я все-таки учился этому, это моя профессия. При прочтении сценария всегда стараюсь искать какие-то проявления этого персонажа, например, как он ведет себя в той или иной ситуации, чтобы было легче его понять и сыграть.

— Есть ли роль, которую Вы все еще мечтаете сыграть?

— Хотелось бы в первую очередь поучаствовать в большом кино с какой-нибудь серьезной историей. Пожалуй, не осталось таких ролей. Я за свою жизнь кого только не переиграл. У меня в фильмографии более 70 проектов. Не могу сказать, что мои герои всегда одинаковы. Меня приглашают на разные роли. Возможно, говорить об этом еще рано, но есть проект, который написал Василий Сигарев, и я надеюсь, что случится так, что я у него поработаю.

Кадр из фильма «Троцкий» /

— А как Вы оцениваете уровень современного отечественного кино? Что-то понравилось из просмотренного за последнее время?

— Не могу однозначно сказать. Что-то нравится, что-то нет. Сейчас, например, «Золотого орла» получил фильм «Серебряные коньки», а я не смог смотреть и ушел спустя полчаса этого фильма. Мне было скучно. Есть обычные зрители, а я смотрю немного с иной точки зрения. Я подмечаю операторскую работу, актерскую игру и другие интересные моменты. Сама история и сюжет важны, безусловно. Его как раз и идет смотреть обычный зритель. А мы (актеры) так не можем смотреть уже: мы разбираем фильм на запчасти. Плюс мои какие-то личные требования к кино. Сериальное производство, честно говоря, у нас не очень хорошее, слабое. Посмотрите, что делают американцы или англичане. Они создают свое телевидение. У нас ситуация обстоит с этим пока слабо. С другой стороны, такие сериалы тоже нужны. В том числе мыльные оперы — есть же домохозяйки, которые составляют целевую аудиторию. Есть молодежь, которая предпочитает сериалы юмористические, смешные, есть взрослые люди, которые любят ментовские сериалы.

— У Вас внушительная фильмография, сыграно много различных героев. Кто Вам больше всего нравится?

— Знаете, как ни странно, я долго играл ФСБшников, журналистов, врачей и положительных, в общем-то, персонажей. А потом в какой-то момент я от них подустал и попросил роль маньяка. Я получал невероятное удовольствие во время съемок. Позже я понял, что положительный персонаж находится в определенных рамках, то есть он не может проявляться по-другому. А в роли отрицательного героя можно делать все что угодно. Эта роль была переломной в моей карьере. Да и Витя Тельцов мне очень нравится потому, что до этого я играл каких-то комичных персонажей, а тут уже три года понимаю, что получилась хорошая роль. Например, я сейчас культовая фигура у петербургских гастарбайтеров [смеется]. Мы как-то с супругой шли мимо Апраксиного двора, и со мной через каждые 15 метров фотографировались гости из южных стран. Я захожу в магазин — меня и в маске узнают.

Кадр из фильма «Двое с пистолетами» /

— Скажите, Ваша семья смотрит сериалы с Вами? Как реагируют близкие и родные, когда видят Вас по телевизору?

— У меня супруга работает звукорежиссером в театре. Для нее это абсолютно нормально. Своеобразная такая профдеформация. Она спокойно относится к моим перевоплощениям, а я свои сериалы смотреть не могу. Мне все, что я делаю в кадре, всегда не нравится. Кажется, что где-то надо было сделать по-другому. А ей нормально, она смотрит. Она, наверное, знает всю мою фильмографию, несмотря на то, что мы всего пять лет женаты. Бывает, что она что-нибудь готовит, а на фоне работает телевизор. Вдруг слышу, она мне кричит: «О, моего мужа показывают по телевизору».

Естественно, для мамы я лучший актер. Я из Сибири родом и долгое время работал в театре в Самаре. Везде осталось много родственников и знакомых. Они, кстати, до сих пор все преданно смотрят фильмы со мной. В своем родном городишке, скорее всего, меня считают национальным героем, потому что для маленького сибирского городка, в котором оканчивается железная дорога, быть актером уже подвиг.

Кадр из фильма «Русский дубль» /

— С кем мечтали бы поработать? Участие в каких проектах доставило Вам наибольшее удовольствие и почему? С кем от работы на съемочной площадке остались приятные впечатления? Общаетесь ли с кем-то после завершения съемок проектов?

— Таких проектов было очень много. Сейчас я получаю несказанное удовольствие от работы с актером Евгением Карповым, потому что раньше я его видел, но знаком с ним не был. Это актер с парадоксальным чувством юмора. Как только снимают наши совместные сцены, у нас постоянный непрекращающийся ржач. Конечно, мы перезваниваемся. За три года мы стали как семья. Безусловно, выручаем друг друга в каких-то мелочах.

«Условный мент» — это прекрасная команда. Работа над сериалом вызывает удовольствие. Я думаю, если бы он мне не нравился, то я бы на протяжении трех лет в нем не снимался. Мы же снимаем 50 серий, а говорят, что еще будет четвертый сезон.

— Чувство юмора часто спасает в актерской профессии?

— Без юмора вообще ничего не бывает. Юмор есть везде. В таких случаях я привожу в пример фильм Бондарчука «Они сражались за Родину». Трагедия целого народа, идет война и при этом феноменальный дуэт Буркова и Шукшина. Это ведь абсолютная клоунада. Не бывает без юмора ничего. Даже в самых трагичных пьесах надо искать юмор. Например, в том же «Гамлете» или «Отелло».

— Как Вы считаете, российское кино с начала Вашей карьеры до настоящего времени сильно изменилось?

— Сильно не поменялось, нет. Я не могу сказать, что оно стал хуже. Кино осталось на том же самом уровне. Все равно какую-то планку когда-то задрали — вот она и держится.

Кадр из фильма «Отель последней надежды» /

— Повлияли ли как-то коронавирусные ограничения, с которыми мы живем уже два года, на Вашу работу? Много ли проектов пришлось отложить на неопределенный срок?

— Особо никак не повлиял. Позапрошлым летом у меня был проект «Мур-мур». Несколько раз из-за заболевших актеров приходилось отменять смены. Вместо того, чтобы снимать месяц, я там был месяца три. У нас в группе периодически тоже заболевали осветители и операторы.. Конечно, все это нас коснулась.

— Почему наши сериалы продлевают на бесконечное количество сезонов, но все равно оглушительной популярности на Западе они не имеют?

— Начнем с того, что аудитория западных сериалов — почти весь мир. Они на этом и делают рейтинги. Может быть, их не смотрят в Азии, потому что у них своя культура и менталитет. Казахи ведь тоже делают много сериалов и фильмов, но делают они это на другой рынок — на юго-восточную Азию. Достойные конкуренты — японцы. Например, успех «Условного мента» в том, что мой персонаж у людей вызывает стойкую ненависть. Знаю, что большое количество сознательно избегает сериалов такой тематики, потому что им не нравится. Домохозяйки вряд ли это смотрят.

Кадр из фильма «Условный мент» /

— Расскажите о своих творческих планах? В каких проектах сейчас принимаете участие?

— За последние три года, наверное, я снимался только в сериале «Условный мент — 3». Сейчас занят в интернет-проекте. Снимаем две пилотные серии. Будет мистическая семейная драма, где я играю уже умершего отца трех сыновей. Проявляться и появляться в основном я буду в каких-то детских воспоминаниях. Но вы же понимаете, что интернет-проект — это такая вещь, что неизвестно, выйдет ли в итоге что-то или нет, потому что надо искать на реализацию идеи инвестора. Есть небольшие наметки. Сейчас снимаем пилотные эпизоды для того, чтобы показать нужному человеку, который, возможно, в это вложится.