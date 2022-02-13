Власти ЛНР сообщили об участившихся полетах беспилотников ВСУ над Донбассом

Луганск, 13 февраля. Украинские военные проводят активную разведку при помощи беспилотников над линией соприкосновения сил в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики.

Власти ЛНР стали чаще фиксировать беспилотники украинской разведки над передовыми позициями. В воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции республики передал СМИ, что дроны ВСУ были замечены над поселками Сизое и Болотенное.

«На позициях 1-го батальона 79-ой бригады, в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения», — заявили в ЛНР.

Он уточнил, что деятельность разведки ВСУ направлена на проверку маскировки позиций и уточнение координат объектов Народной милиции республики. При этом украинские силовики нарушают дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

Днем ранее техническая неисправность беспилотника ВСУ стала причиной гибели рядового. На учениях от дрона непроизвольно отсоединилась бомба, ее взрыв смертельно ранил оператора БПЛА.