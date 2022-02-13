Шольц во время предстоящей встречи с Путиным намерен «понять обеспокоенности и цели РФ»

Лондон, 13 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен подробнее узнать обеспокоенности Москвы во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters.

Шольц планирует 14 февраля посетить Киев для обсуждения ситуации вокруг Украины. После политик прибудет Москву для переговоров с Путиным. Событие состоится 15 февраля.

«Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако важно лучше понять обеспокоенности и цели России», — пишет агентство со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Отмечается, что Шольц планирует подтвердить готовность Германии к диалогу. Кроме того, он намерен поднять вопрос о скоплении войск на границе с Украиной.

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что Олаф Шольц допустил большую ошибку, поскольку посетит Украину перед поездкой в Россию. По его словам, Киев может отравить атмосферу переговоров с Путиным.