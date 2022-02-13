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Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перечислила удачные подарки для мужчины на 14 февраля

Общество
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перечислила удачные подарки для мужчины на 14 февраля
instagram.com  /  @darya_pinzar86

Москва, 13 февраля. Популярная медийная персона, ставшая известной благодаря телепроекту «Дом-2», Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками советами подарков второй половинке ко Дню всех влюбленных. Рекомендации она дала представительницам прекрасного пола.

Пынзарь имеет в Instagram более 4 миллионов подписчиков. Звезда активно ведет страницу в соцсети, почти каждый день радуя публику заметками и новыми фотографиями. В преддверии 14 февраля, который традиционно по всему миру отмечается как День святого Валентина, знаменитость составила список подарков мужчинам.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перечислила удачные подарки для мужчины на 14 февраля
Prt Scr instagram.com / @darya_pinzar86

По мнению Пынзарь, представители сильного пола хотят, чтобы их возлюбленные проявили внимательность и изобретательность. Так, по мнению звезды «Дома-2», отличным подарком станет какой-либо гаджет. Она отметила долгосрочность подобного варианта презента. Не меньше понравится избраннику и подарок, отвечающий его желанием. Например, кроссовки или какой-то спортивный инвентарь — в зависимости от того, что нужно мужчине.

Также в список теледивы вошли билеты в кино или на матч любимой команды возлюбленного, электронная книга, акустическая система, настольная игра, предметы для хобби избранника и подарки сделанные своими руками.

Ранее эксперты сервиса SuperJob провели любопытное исследование на тему популярности Дня всех влюбленных среди россиян. Как оказалось, интерес жителей России к этой дате за последние 15 лет сильно упал.

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подарок 14 февраля пынзарь
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