Автомобиль ЛуАЗ-969 стал первым массовым внедорожником на советском рынке

Москва, 13 февраля. ЛуАЗ-969 был построен на основе ЛуАЗ-967, использовавшегося в военном деле. Он обладал запоминающимся внешним видом и невероятной проходимостью, а главной стал первым в СССР внедорожником, который продавали в личное пользование.

Изначально автомобили делали переднеприводным, что оказалось новинкой для советского автопрома. Они были способны разгоняться до 75 километров в час. Для этого использовался мотор объемом 1,2 литра и мощностью в 42 лошадиных силы, сообщает портал «За рублем».

Эта модель в 1980-х годах побывала на престижном Туринском автосалоне благодаря итальянской фирме Martorelli. Экспортная версия выпускалась под именем Volin 969. Позже на базе ЛуАЗ-969 сделали санитарный ЛуАЗ-13028.

Британский бренд Bellwether Industries ранее провел в Дубае тестирование летающего автомобиля Volar. Прототип гиперкара передвигался автономно на высоте четырех метров.