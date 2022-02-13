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Кевин Файги назвал Лунного рыцаря жестоким персонажем

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:29
Общество
Кевин Файги назвал Лунного рыцаря жестоким персонажем
Кадр из фильма «Лунный рыцарь»

Лос-Анджелес, 13 февраля. Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в сериале про Лунного рыцаря они раздвинули «границы дозволенного». Персонаж стал более жестоким по сравнению с другими героями киновселенной.

По словам Файги, стриминговый сервис Disney+ является отличным местом для расширения возможностей студии. В сериале есть несколько моментов, когда Лунный рыцарь жестоко избивает противника, добавил он.

«Мы не отступаем. Тональность меняется. Это совсем другое дело. Это — Лунный рыцарь», — поделился глава Marvel в интервью Empire.

В проекте снялись Оскар Айзек, Итан Хоук, ныне покойный Гаспар Ульель. Премьера «Лунного рыцаря» на Disney+ запланирована на 30 марта.

Ранее в Сети появился дебютный трейлер фильма ужасов режиссера Джордана Пила «Нет». Премьера картины намечена на июль 2022 года.

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marvel лунный рыцарь Кевин Файги
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