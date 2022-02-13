Литовкин сравнил фрегат ВМФ РФ с караульным в инциденте с американской АПЛ Virginia

Москва, 13 февраля. Экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» проявил выдержку и профессионализм в ходе пресечения провокационной вылазки американской АПЛ типа Virginia вблизи Курил. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал инцидент с атомной субмариной ВМС США, которая была обнаружена кораблями Тихоокеанского флота рядом с островом Уруп, в пределах территориальных вод РФ.

«Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый "выстрел в воздух" — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении», — объяснил эксперт.

По его словам, после предупреждения экипаж фрегата «Маршал Шапошников» использовал специальные бомбометные установки и показал американским подводникам, что их «обложили красными флажками». В результате АПЛ типа Virginia ВМС США была вынуждена бежать из территориальных вод РФ, подытожил Литовкин.

Ранее политолог Яков Кедми сравнил США с «неразумным котенком» после инцидента с нарушением российских границ вблизи Курил американской подводной лодкой.