СМИ Ирана: США согласились на некоторые гарантии по ядерной сделке

Тегеран, 13 февраля. По сообщениям иранских СМИ, в рамках переговоров по ядерной сделке в Вене США согласились предоставить Исламской Республике часть гарантий, которые та выдвинула в качестве обязательных условий для восстановления договора.

В первую очередь, администрация Джо Байдена пообещала не вводить против Тегерана новые санкции в сферах, оговоренных в соглашении. Это решение будет действовать как минимум до тех пор, пока нынешнее правительство занимает свой пост. Второй гарантией стал отказ от введения ограничений против иностранных компаний и лиц, которые сотрудничают с Ираном в экономической сфере.

Iran says U.S. should provide guarantees for revival of 2015 nuclear deal https://t.co/1b0Kzfkot9 pic.twitter.com/aHFvDzZ55p — Reuters (@Reuters) February 5, 2022

Несмотря на то, что данные решения удовлетворяют лишь часть требований Тегерана, даже такие уступки властей США вызвали критику со стороны американских оппозиционеров. Ранее эти вопросы якобы и стали одной из причин выхода из состава американской делегации в Вене троих ее членов, включая заместителя спецпосланника по Ирану Ричарда Нефью. Дипломат выступал за ужесточение позиции Вашингтона на переговорах и введение новых санкций, в то время как глава представительства придерживался более гибкого курса для возможности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По мнению иранского издания Hamshahri, ссылающегося на приближенные к переговорам источники, именно внутренние разногласия в руководстве США сейчас удерживают администрацию Байдена от принятия окончательного решения. Это затягивает достижение консенсуса, который сейчас, по заявлению участников диалога, как никогда близок.

China breaks silence as talks drag on and Iran deflects https://t.co/AW5K7Dke2G — PeterHeim2021 (@madmax20209) February 13, 2022

Последний прогресс в Вене был достигнут после включения в состав команды Исламской Республики заместителя главы МИД по экономическим вопросам Мехди Сафари. Глава китайской делегации Ван Цюнь заявил, что Иран подготовил «окончательный проект» сделки, и «все участники переговоров согласны с тем, что достигли завершающей стадии».

Этот комментарий последовал за недавним призывом Пекина к Тегерану представить сторонам свои последние предложения, поскольку Иран ранее затягивал этот процесс. Тем не менее свою вину в задержке власти Исламской Республики не признавали и пытались возложить ответственность на США.

За последние дни члены сразу нескольких делегаций, включая иранскую и американскую, сообщили о значительных подвижках в диалоге. Как заявил глава российской группы Михаил Ульянов, проект сделки уже существует на бумаге, и сторонам осталось прийти к консенсусу всего по нескольким пунктам.

Iranian Experts Return To Vienna, Rejoin Nuclear Talks https://t.co/wAW3tmM5pO — Jam (@Jam49216902) February 12, 2022

Также делегацию Исламской Республики дополнили представителями Центробанка и министерства нефти республики, что отчасти подтверждает прогресс и объясняет оптимистичный настрой участников переговоров. Одна часть иранской команды занимается уточнением деталей и механизмов отмены санкций, вторая — процедур по возвращению Тегерана к выполнению своих обязанностей по ядерной сделке. Вчера в Вене состоялось несколько двусторонних встреч, в ходе которых делегаты занялись рассмотрением проекта соглашения и проработкой нерешенных проблем. По информации иранских СМИ, дебаты прошли в «конструктивном ключе».

Однако новые сложности могут быть вызваны указанными ранее внутренними противоречиями в Вашингтоне. Прогресс на переговорах по сделке беспокоит республиканцев в конгрессе, которые пообещали задействовать все возможные рычаги давления и сорвать соглашение, если администрация Байдена не представит его на рассмотрение и одобрение парламенту.