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СМИ Ирана: США согласились на некоторые гарантии по ядерной сделке

Весь мир
СМИ Ирана: США согласились на некоторые гарантии по ядерной сделке
Global Look Press  /  Xinhua

Тегеран, 13 февраля. По сообщениям иранских СМИ, в рамках переговоров по ядерной сделке в Вене США согласились предоставить Исламской Республике часть гарантий, которые та выдвинула в качестве обязательных условий для восстановления договора.

В первую очередь, администрация Джо Байдена пообещала не вводить против Тегерана новые санкции в сферах, оговоренных в соглашении. Это решение будет действовать как минимум до тех пор, пока нынешнее правительство занимает свой пост. Второй гарантией стал отказ от введения ограничений против иностранных компаний и лиц, которые сотрудничают с Ираном в экономической сфере.

Несмотря на то, что данные решения удовлетворяют лишь часть требований Тегерана, даже такие уступки властей США вызвали критику со стороны американских оппозиционеров. Ранее эти вопросы якобы и стали одной из причин выхода из состава американской делегации в Вене троих ее членов, включая заместителя спецпосланника по Ирану Ричарда Нефью. Дипломат выступал за ужесточение позиции Вашингтона на переговорах и введение новых санкций, в то время как глава представительства придерживался более гибкого курса для возможности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По мнению иранского издания Hamshahri, ссылающегося на приближенные к переговорам источники, именно внутренние разногласия в руководстве США сейчас удерживают администрацию Байдена от принятия окончательного решения. Это затягивает достижение консенсуса, который сейчас, по заявлению участников диалога, как никогда близок.

Последний прогресс в Вене был достигнут после включения в состав команды Исламской Республики заместителя главы МИД по экономическим вопросам Мехди Сафари. Глава китайской делегации Ван Цюнь заявил, что Иран подготовил «окончательный проект» сделки, и «все участники переговоров согласны с тем, что достигли завершающей стадии».

Этот комментарий последовал за недавним призывом Пекина к Тегерану представить сторонам свои последние предложения, поскольку Иран ранее затягивал этот процесс. Тем не менее свою вину в задержке власти Исламской Республики не признавали и пытались возложить ответственность на США.

За последние дни члены сразу нескольких делегаций, включая иранскую и американскую, сообщили о значительных подвижках в диалоге. Как заявил глава российской группы Михаил Ульянов, проект сделки уже существует на бумаге, и сторонам осталось прийти к консенсусу всего по нескольким пунктам.

Также делегацию Исламской Республики дополнили представителями Центробанка и министерства нефти республики, что отчасти подтверждает прогресс и объясняет оптимистичный настрой участников переговоров. Одна часть иранской команды занимается уточнением деталей и механизмов отмены санкций, вторая — процедур по возвращению Тегерана к выполнению своих обязанностей по ядерной сделке. Вчера в Вене состоялось несколько двусторонних встреч, в ходе которых делегаты занялись рассмотрением проекта соглашения и проработкой нерешенных проблем. По информации иранских СМИ, дебаты прошли в «конструктивном ключе».

Однако новые сложности могут быть вызваны указанными ранее внутренними противоречиями в Вашингтоне. Прогресс на переговорах по сделке беспокоит республиканцев в конгрессе, которые пообещали задействовать все возможные рычаги давления и сорвать соглашение, если администрация Байдена не представит его на рассмотрение и одобрение парламенту.

СМИ Ирана: США согласились на некоторые гарантии по ядерной сделке
Федеральное агентство новостей /

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