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Евросоюз усилит контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию

Весь мир
Евросоюз усилит контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию
Prt Scr twitter.com  /  @EUNAVFOR_MED

Лиссабон, 13 февраля. Европейское агентство морской безопасности (EMSA) подписало соглашение о сотрудничестве с операцией IRINI. Документ призван усилить деятельность, направленную на контроль за выполнением эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В заявлении ведомства говорится, что сотрудничество с миссией ЕС в Средиземном море охватывает области морской безопасности, наблюдения, а также обмен информацией о кораблях и данных о местоположении. Оно поспособствует повышению осведомленности ВМС Евросоюза в особо опасных районах.

Новое соглашение о сотрудничестве позволит, в частности, осуществлять тщательный мониторинг ливийских портов. Также усилят контроль за транспортными потоками в Центральном Средиземноморье. Коммерческие суда и корабли станут чаще останавливать для проверки на основании подозрительного поведения.

Операция IRINI началась 31 марта 2020 года. Ее основная задача заключается в осуществлении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию с использованием воздушных, спутниковых и морских средств. Мандат продлится до весны 2023-го.

В прошлом августе командующий европейской военно-морской миссией контр-адмирал Фабио Агостини запросил дополнительную поддержку, необходимую для выполнения работы. Он указал на важность предоставления более совершенных по качеству беспилотных летательных аппаратов и устойчивой спутниковой связи.

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евросоюз ливия ес ирини
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