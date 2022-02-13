Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 17:51
17:50
Общество
Специалисты Pancreatic Cancer UK назвали признак рака, который появляется во время еды
17:49
Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
17:47
Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
17:40
Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
Все новости

Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине

Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt

Пекин, 13 февраля. Лыжник Сергей Устюгов завершил выступление на 24-й зимней Олимпиаде, которая продолжается в Китае.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, завоевавший в составе национальной команды золото ОИ-2022, больше не выступит на Играх в Пекине. Об этом журналистам «Чемпионата» рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«На Олимпиаде Устюгов свое выступление завершил, но пока остается с нами. У нас тут каждый день берут ПЦР-тест. Поэтому Сергей пока никуда не улетает. Почему больше не побежит в Пекине? Якимушкин прекрасно бежит на длинные дистанции, у него здесь только одна гонка. Считаю, все справедливо», — подчеркнула президент ФЛГР.

Мужская сборная России по лыжным гонкам опередила Норвегию и Францию в борьбе за золото эстафетной гонки в рамках ОИ-2022. Устюгов выступал на последнем этапе и сумел удержать преимущество над конкурентами.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
спорт устюгов олимпиада лыжные гонки ои-2022
Комментировать