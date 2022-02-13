Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине

Пекин, 13 февраля. Лыжник Сергей Устюгов завершил выступление на 24-й зимней Олимпиаде, которая продолжается в Китае.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, завоевавший в составе национальной команды золото ОИ-2022, больше не выступит на Играх в Пекине. Об этом журналистам «Чемпионата» рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«На Олимпиаде Устюгов свое выступление завершил, но пока остается с нами. У нас тут каждый день берут ПЦР-тест. Поэтому Сергей пока никуда не улетает. Почему больше не побежит в Пекине? Якимушкин прекрасно бежит на длинные дистанции, у него здесь только одна гонка. Считаю, все справедливо», — подчеркнула президент ФЛГР.

Мужская сборная России по лыжным гонкам опередила Норвегию и Францию в борьбе за золото эстафетной гонки в рамках ОИ-2022. Устюгов выступал на последнем этапе и сумел удержать преимущество над конкурентами.