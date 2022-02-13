Премьер Израиля Беннет посоветовал соотечественникам покинуть Украину

Иерусалим, 13 февраля. Гражданам Израиля стоит покинуть Украину. С таким заявлением выступил премьер-министр ближневосточной страны Нафтали Беннет.

Открывая заседание правительства, он выразил надежду, что Россия и Украина смогут снять напряженность мирным путем. Премьер рекомендовал соотечественникам вернуться домой.

«Не идите на ненужный риск. Не ждите ситуации, когда вам очень захочется вернуться, но вы не сможете этого сделать. Будьте ответственны за свою жизнь и как можно быстрее покиньте Украину и вернитесь домой», — подчеркнул Беннет.