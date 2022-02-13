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«Он — часть души Петербурга»: актер Дятлов поздравил с днем рождения музыканта Леонидова
Шоу-бизнес
«Он — часть души Петербурга»: актер Дятлов поздравил с днем рождения музыканта Леонидова
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Советский и российский музыкант, певец, актер театра и кино, автор песен, телеведущий, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов сегодня отмечает свой 60-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравил актер театра, кино и дубляжа, певец, музыкант, телеведущий, заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Собеседник рассказал, чем, по его мнению, всегда отличались песни в исполнении всенародно любимого артиста.

«Они настолько светлые, солнечные, легкие, ироничные. Ни одной горькой песни в его репертуаре нет. Может быть, что-то окрашено печалью от несовершенства нашего мира. В остальном же очень много света, нежности, понимания философских моментов. Это всегда так воодушевляет слушателя, приковывает. Хочется, скажем так, искупаться в этих светлых волнах, которые испускает его творчество», — сообщил актер.

Евгений Дятлов также выдвинул свою версию о том, откуда Максим Леонидов черпает силы, чтобы радовать поклонников.

«Это прерогатива молодой души. В данном же случае уже 60 лет, юбилей, а душа такая светлая, молодая, легкая, ироничная, спокойная, живая. Она словно дух города, часть его души, причем именно Петербурга», — пояснил собеседник ФАН.

Он — часть души Петербурга: актер Дятлов поздравил с днем рождения музыканта Леонидова
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.

«Мы с ним виделись недавно. Он подтянутый, бодрый. Позитивно настроенный, общительный. Хочется пожелать ему оставаться таким же. Рядом с таким человеком окружающим тоже становится так же хорошо, легко. Пусть остается таким как можно дольше. Мои самые горячие поздравления Максиму!» — подытожил заслуженный артист России.

Ранее юморист Алексей Смирнов через ФАН поздравил с днем рождения шоумена Гарика Мартиросяна. По словам собеседника, именинника отличает талант креативного руководителя.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Он — часть души Петербурга»: актер Дятлов поздравил с днем рождения музыканта Леонидова
максим леонидов евгений дятлов
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