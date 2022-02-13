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Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:09
Олимпийские игры 2022
Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 февраля. Подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева по видеосвязи даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции на отмену ее временного отстранения от ОИ в Пекине.

Слушания назначены на 13 февраля, сообщает агентство Associated Press. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

В допинг-пробе, сданной фигуристкой 25 декабря, обнаружили минимальную дозу триметазидина. МОК отложил награждение фигуристов после командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Согласно результатам расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой с водой или пищей. Этой позиции будет придерживаться защита спортсменки в суде.

Российские болельщики верят в невиновность Валиевой, спортсменку также поддерживают в тренерском штабе Тутберидзе. Ранее в Москве появились баннеры с надписью «Камила, мы с тобой!».

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