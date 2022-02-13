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Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
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Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже

Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
pixabay.com  /  Soeva_Photography

Париж, 13 февраля. Полиция Парижа поместила под стражу более 80 участников субботней акции протеста против вакцинных пропусков под названием «Колонна свободы».

Более 32 тыс. человек приняли участие в акции против санитарных мер по всей стране. Митингующие требовали отмены вакцинных пропусков, которые необходимы для входа в кафе, музеи, а также для поездок на дальние расстояния. В настоящее время автоколонны движутся в сторону Брюсселя. Правоохранители выписали 513 штрафов за нарушение общественного порядка. Активисты решили поддержать канадских дальнобойщиков, которые выступили ранее с подобными протестами.

Власти Франции ввели в действие вакцинный пропуск для посещения ряда общественных мест с 24 января. Документ могут получить только те, кто прошел полный курс вакцинации. В настоящее время две инъекции сделали 53 млн человек, более 37 млн французов получили бустерную дозу.

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