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Партия Зеленского связала заявления о «вторжении» России со спецоперацией США

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:06
Политика
Партия Зеленского связала заявления о «вторжении» России со спецоперацией США
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 13 февраля. Ситуация вокруг «вторжения» России на Украину является информационной спецоперацией США. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Егор Чернов.

Политик уверен, что Вашингтон пытается мобилизовать страны НАТО. США хотят создать «токсичный» образ России и нанести удар по ее экономике. Белый дом пытается разжечь антивоенные настроения в РФ.

«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России», — написал Чернов на странице в Facebook.

Правительство Греции равно сообщило, что рассчитывает на мирное урегулирование ситуации на Украине. Афины пообещали поддержать украинскую общественность.

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Все новости / Политика / Партия Зеленского связала заявления о «вторжении» России со спецоперацией США
украина сша чернов слуга народа
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