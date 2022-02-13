Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи

Москва, 13 февраля. Звездные супруги Наташа Королева и Сергей Глушко, которого многие знают по сценическому псевдониму Тарзан, не одобряют выбор своего 19-летнего сына Архипа. Отец молодого человека считает, что его нынешняя избранница «не первая и не последняя».

Архип Глушко питает нежные чувства к своей возлюбленной Мелиссе уже много месяцев. В прошлом году он даже сделал предложение танцовщице, которая с радостью ответила согласием. Правда, пока пара не заключила официальный брак.

instagram.com / @melissa_foxs_

Родители юноши продолжают надеяться, что его первая влюбленность рано или поздно сойдет «на нет». Именно эту мысль высказал Сергей Глушко в комментарии журналистам программы «Ты не поверишь!». Представители передачи побывали на картинной выставке супруга Королевой и спросили, почему на ней нет ни одного портрета потенциальной невестки.

«С какого перепуга? Мою семью я написал. Это просто очередная девушка моего сына, не первая и не последняя. В чем проблема?» — резко ответил Тарзан.

Ранее муж эстрадной певицы отреагировал на новость о ее внебрачной дочери, которую вынашивала суррогатная мать. Глушко заявил, что не хочет ничего знать об истории с «подаренной другу» яйцеклеткой.