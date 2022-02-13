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Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:07
Шоу-бизнес
Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи
instagram.com  /  @grek_grex

Москва, 13 февраля. Звездные супруги Наташа Королева и Сергей Глушко, которого многие знают по сценическому псевдониму Тарзан, не одобряют выбор своего 19-летнего сына Архипа. Отец молодого человека считает, что его нынешняя избранница «не первая и не последняя».

Архип Глушко питает нежные чувства к своей возлюбленной Мелиссе уже много месяцев. В прошлом году он даже сделал предложение танцовщице, которая с радостью ответила согласием. Правда, пока пара не заключила официальный брак.

Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи
instagram.com / @melissa_foxs_

Родители юноши продолжают надеяться, что его первая влюбленность рано или поздно сойдет «на нет». Именно эту мысль высказал Сергей Глушко в комментарии журналистам программы «Ты не поверишь!». Представители передачи побывали на картинной выставке супруга Королевой и спросили, почему на ней нет ни одного портрета потенциальной невестки.

«С какого перепуга? Мою семью я написал. Это просто очередная девушка моего сына, не первая и не последняя. В чем проблема?» — резко ответил Тарзан.

Ранее муж эстрадной певицы отреагировал на новость о ее внебрачной дочери, которую вынашивала суррогатная мать. Глушко заявил, что не хочет ничего знать об истории с «подаренной другу» яйцеклеткой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи
наташа королева сын глушко
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