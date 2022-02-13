Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 16:21
16:20
Армия
Литовкин сравнил фрегат ВМФ РФ с караульным в инциденте с американской АПЛ Virginia
16:19
Весь мир
Евросоюз усилит контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию
16:19
Происшествия
Семилетний мальчик попал под машину около бюро ритуальных услуг под Волгоградом
16:16
Происшествия
Полиция подтвердила, что мужчина убил супругу перед стрельбой из окна дома в Среднеуральске
16:14
Спорт
«Им было тяжелее, чем остальным»: тренер Бородавко о новой победе сборной России на ОИ-2022
16:14
Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
16:13
Политика
Премьер Израиля Беннет посоветовал соотечественникам покинуть Украину
16:08
Происшествия
Жители пострадавших от оползня домов в Сочи рассказали о случившемся ЧП
16:07
Олимпийские игры 2022
Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения
16:05
Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
Все новости

Психолог Токарева объяснила, чем обернется Анне Заворотнюк хайп на болезни матери

Шоу-бизнес
Психолог Токарева объяснила, чем обернется Анне Заворотнюк хайп на болезни матери
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 13 февраля. Анна Заворотнюк, как дочь известной артистки, пытается обрести популярность, считает психолог Полина Токарева. Однако девушка впоследствии может пожалеть об этом, уверена специалист.

Многие подписчики в Instagram осуждают Заворотнюк-младшую из-за хайпа на болезни матери. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже три года борется с агрессивным видом рака — глиобластомой. Дочь артистки выставляет семейную драму на всеобщее обозрение, подогревая интерес к своему блогу. По мнению психолога Токаревой, дети знаменитостей довольно своеобразны, в погоне за популярностью они готовы на многое.

«Сегодня, чтобы быть популярным, не нужен талант, нужен хайп. Что касается Анны Заворотнюк, то в будущем она поймет, что сделала, и пожалеет об этом», — объяснила она в интервью «Киноафише.инфо».

Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев никогда не распространяется о болезни любимой женщины. Он много работает, чтобы оплатить дорогостоящее лечение артистки. А вот Анна нашла другой способ заработка — она ищет рекламодателей в Instagram. Чем больше активных подписчиков, тем выше стоимость рекламы. И подробности о состоянии тяжелобольной Заворотнюк-старшей помогают девушке привлекать все больше пользователей.

Ранее Анна рассказала о здоровье своей 78-летней бабушки Валентины Борисовны. Пожилая женщина посвятила себя заботе о больной дочери.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Психолог Токарева объяснила, чем обернется Анне Заворотнюк хайп на болезни матери
болезнь психолог заворотнюк
Комментировать