Психолог Токарева объяснила, чем обернется Анне Заворотнюк хайп на болезни матери

Москва, 13 февраля. Анна Заворотнюк, как дочь известной артистки, пытается обрести популярность, считает психолог Полина Токарева. Однако девушка впоследствии может пожалеть об этом, уверена специалист.

Многие подписчики в Instagram осуждают Заворотнюк-младшую из-за хайпа на болезни матери. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже три года борется с агрессивным видом рака — глиобластомой. Дочь артистки выставляет семейную драму на всеобщее обозрение, подогревая интерес к своему блогу. По мнению психолога Токаревой, дети знаменитостей довольно своеобразны, в погоне за популярностью они готовы на многое.

«Сегодня, чтобы быть популярным, не нужен талант, нужен хайп. Что касается Анны Заворотнюк, то в будущем она поймет, что сделала, и пожалеет об этом», — объяснила она в интервью «Киноафише.инфо».

Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев никогда не распространяется о болезни любимой женщины. Он много работает, чтобы оплатить дорогостоящее лечение артистки. А вот Анна нашла другой способ заработка — она ищет рекламодателей в Instagram. Чем больше активных подписчиков, тем выше стоимость рекламы. И подробности о состоянии тяжелобольной Заворотнюк-старшей помогают девушке привлекать все больше пользователей.

Ранее Анна рассказала о здоровье своей 78-летней бабушки Валентины Борисовны. Пожилая женщина посвятила себя заботе о больной дочери.