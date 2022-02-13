Ханга рассказала, почему в разгар пандемии открыла YouTube-канал со звездами

Елена Ханга в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о том, как в разгар пандемии ей пришла в голову идея открыть YouTube-канал и запустить проект «Хангость» со звездными гостями.

На первых порах все беседы проходили лишь в формате онлайн. Невозможность пообщаться с селебрити вживую из-за карантина или расстояния позволила Instagram-эфирам на время заменить «живые» интервью. Впоследствии, по просьбам зрителей, начали выходить выпуски уже и из студии.

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 13 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Ханга расскажет о работе с Владом Листьевым, помощи и наставничестве прославленной теннисистки Анны Дмитриевой, а также о своем проекте со звездами на YouTube.