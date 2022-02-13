Минэкономики Австрии не откажется от «Северного потока — 2» по желанию других стран

Вена, 13 февраля. Трубопровод «Северный поток — 2» необходимо ввести в эксплуатацию, если не последует вторжения на России на Украину. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек.

Чужое желание не является поводом для Вены, чтобы отказаться от участия в проекте. Если конфликта удастся избежать, то газопровод нужно запустить, подчеркнула Шрамбек.

«Я знаю. что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока — 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали (в газопровод — Прим. ФАН) через OMV (австрийскую нефтегазовую компанию — Прим. ФАН)», — отметила она.

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца ранее помешало президенту США Джо Байдену эффектно напугать Россию угрозой остановить «Северный поток — 2», пишет британский портал OilPrice.