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Рэпер Федук и его жена собираются сыграть свадьбу во второй раз

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:07
Шоу-бизнес
Рэпер Федук и его жена собираются сыграть свадьбу во второй раз
instagram.com  /  @howtosasha

Москва, 13 февраля. Рэпер Федук и его жена, блогер Саша Новикова намереваются устроить еще одно торжество в честь своей женитьбы. Супруги строят планы о второй свадьбе.

Музыкант и дочь ресторатора Аркадия Новикова расписались весной прошлого года. При этом пара не стала устраивать пышных торжеств и отметила важное событие довольно скромно. На празднике Федука и Новиковой присутствовали только самые близкие, но супруги собираются сыграть свадьбу во второй раз.

«Это такой локальный прикольчик был. Мы решили не тусоваться, не собирать огромную вечеринку. Мы просто сделали это, а потом отметили. А потом отметим еще», — уточнил рэпер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам, музыканта он хотел бы собрать большую компанию своих многочисленных друзей из разных периодов жизни. Как отметил Федук, его товарищи из разных «тусовок», ведь за последние десять лет он перешел с улицы в другую область деятельности. При этом рэпер не дружит ни с кем из сферы шоу-бизнеса.

«Но из медийного мира у меня нет друзей. Все мои близкие либо из футбола, либо из школы, или же из детского лагеря», — признался Федук.

Музыкант и его жена готовятся вскоре стать родителями. Саша Новикова признавалась, что беременность оказалась самым сложным периодом в ее жизни.

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свадьба новикова федук
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