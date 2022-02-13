Эксперт Сивков: США могут быть полностью уничтожены в случае ядерной войны с Россией

Москва, 13 февраля. Полномасштабный ядерный конфликт между Россией и США может привести к прекращению существования Соединенных Штатов как государства, полагает военный эксперт Константин Сивков.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в статье для издания «Военно-промышленный курьер» описал несколько возможных сценариев уничтожения США силами российской армии в случае конфликта. На первое место он поставил превентивный ракетно-ядерный удар ВС РФ по Соединенным Штатам.

«В этом случае до объектов поражения дойдут практически все боевые блоки, и США прекратят свое существование как государство», — сообщил автор публикации под названием «Путь к армагеддону».

Другие варианты ракетно-ядерной войны между РФ и США будут означать разрушение обеих стран и переход глобального лидерства к другим государствам. Наиболее вероятными кандидатами на эту роль являются Индия, Китай и Бразилия, резюмировал эксперт.

Ранее аналитики Forbes заявили, что Пентагону необходимо пересмотреть свою ядерную доктрину в связи с обострением российско-американских противоречий.