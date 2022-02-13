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Замгенсека НАТО Джоанэ: в Румынии появится боевая группировка Североатлантического альянса

Армия
Замгенсека НАТО Джоанэ: в Румынии появится боевая группировка Североатлантического альянса
Федеральное агентство новостей

Бухарест, 13 февраля. Первая постоянная боевая группировка войск Североатлантического альянса появится в Румынии уже в ближайшее время. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Высокопоставленный представитель НАТО Мирча Джоанэ сообщил в интервью телеканалу Digi 24, что на будущей неделе состоится «очень важная встреча» министров обороны стран Альянса.

«Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией…. Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии», — подчеркнул спикер.

Ранее стало известно, что оборонное ведомство Великобритании решило перебросить в Румынию истребители Typhoon королевских ВВС.

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нато румыния войска
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