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Капитан 1-го ранга Дандыкин: учения ВМФ РФ отвадят НАТО от провокаций в Черном море

Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: учения ВМФ РФ отвадят НАТО от провокаций в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 13 февраля. Россия продемонстрирует странам НАТО, что им не рады в Черном море. Об этом заявили военные эксперты Юрий Кнутов и Василий Дандыкин, комментируя старт масштабных учений ВМФ РФ в регионе.

Свыше трех десятков кораблей Черноморского флота покинули пункты базирования и отправились на учения с отработкой ракетных стрельб. В беседе с iReactor военный историк Юрий Кнутов раскрыл состав маневров и отметил, что к ним подключат не только ряд надводных кораблей, начиная фрегатами и заканчивая катерами береговой охраны, но и подлодки «Варшавянка», упоминание которых вполне заслужено заставляет западных стратегов вздрогнуть.

По мнению историка, Россия проводит учения в Черном море, чтобы продемонстрировать НАТО, в какой регион ей не следует лезть с целью провокаций. С выводами Кнутова согласен и военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Черноморский флот покажет, кто в Черном море хозяин, а кто нежеланный гость», — отметил Дандыкин.

Примечательно, что в учениях принимают участие не только «Варшавянки», к ним может присоединиться флагманский крейсер «Москва», известный на Западе как «убийца авианосцев».

Ранее эксперты журнала Popular Mechanics проанализировали ход учений ВМФ РФ и сообщили, что группа из шести десантных кораблей Балтийского и Северного флотов совершила «зловещий» для НАТО маневр.

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