Анамнез недели. «Война» с Украиной, допинговый скандал и «детский» локдаун в Петербурге

В новом выпуске передачи «Анамнез недели» ведущий Руслан Китайгородский обсудит самые яркие события уходящей недели с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константином Чебыкиным.

12 февраля по инициативе Белого дома состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Тема беседы лидеров России и CША — эскалация военной напряженности на границе с Незалежной. Чего добивается Вашингтон, и почему США с союзниками раздувают истерию вокруг гипотетического якобы вторжения России на Украину? К чему приведет дипломатический спор с «западными партнерами», и начнется ли на самом деле 16 февраля война?

На Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее обвиняют в употреблении запрещенного вещества. Из-за сомнительного результата анализов церемонию вручения золотых медалей отложили, пока МОК занят расследованием в отношении фигуристки. Чем закончится это недоразумение, и как скажется на спортивной карьере Валиевой?

В Петербурге ввели запрет на посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов. Всему виной — ухудшение эпидемиологической ситуации. Помогут ли новые ограничения снизить заболеваемость COVID-19 в Северной столице?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».