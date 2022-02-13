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Лента
13 февраля 17:48
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
17:40
Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
17:39
Спорт
Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
17:32
Политика
США готовят списки россиян для объявления санкций на фоне украинского кризиса
17:30
Происшествия
Застреливший супругу житель Среднеуральска попал под статью об убийстве
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Анамнез недели. «Война» с Украиной, допинговый скандал и «детский» локдаун в Петербурге

Видео

В новом выпуске передачи «Анамнез недели» ведущий Руслан Китайгородский обсудит самые яркие события уходящей недели с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константином Чебыкиным

12 февраля по инициативе Белого дома состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Тема беседы лидеров России и CША — эскалация военной напряженности на границе с Незалежной. Чего добивается Вашингтон, и почему США с союзниками раздувают истерию вокруг гипотетического якобы вторжения России на Украину? К чему приведет дипломатический спор с «западными партнерами», и начнется ли на самом деле 16 февраля война?  

На Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее обвиняют в употреблении запрещенного вещества. Из-за сомнительного результата анализов церемонию вручения золотых медалей отложили, пока МОК занят расследованием в отношении фигуристки. Чем закончится это недоразумение, и как скажется на спортивной карьере Валиевой?

В Петербурге ввели запрет на посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов. Всему виной — ухудшение эпидемиологической ситуации. Помогут ли новые ограничения снизить заболеваемость COVID-19 в Северной столице?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

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Все новости / Видео / Анамнез недели. «Война» с Украиной, допинговый скандал и «детский» локдаун в Петербурге
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