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Ученые ТПУ разработали высокопрочные материалы для авиакосмической отрасли

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:00
Хорошие новости России
Ученые ТПУ разработали высокопрочные материалы для авиакосмической отрасли
aviastar-sp.ru  /  Акционерное общество «Авиастар-СП»

Томск, 13 февраля. Высокопрочные материалы из прекерамической бумаги для авиакосмической и транспортной отрасли разработали в одном из российских регионов.

Прекерамическая бумага состоит из целлюлозных волокон, порошкового наполнителя и связывающих веществ, рассказали в Томском политехническом университете. Это очень пластичный материал. Бумагу можно гофрировать и создавать многослойные структуры. К тому же у нее есть одно необычное свойство.

Специалисты могут менять состав материалов, изготавливаемых на основе прекерамической бумаги. Ученые использовали ее для создания керамических композитов с улучшенными характеристиками. Прокерамические листы уложили слоями. Затем эти слои «запекли» при помощи метода искрового плазменного спекания.

В России ранее создали материал, который способен защитить от ядов и инфекций. Разработка принадлежит химикам из НИТУ «МИСиС» совместно с МГУ им. Ломоносова. В основе технологии лежит модифицированная вискозная ткань.

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