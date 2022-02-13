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Захарова призвала не втягивать ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры»

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 15:53
Политика
Захарова призвала не втягивать ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 13 февраля. Россия озабочена решением руководства ОБСЕ о передислокации своих сотрудников на Украине. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила: государства — участники ОБСЕ получили уведомление, что некоторые страны перемещают своих сотрудников Специальной мониторинговой миссии по Украине. Это якобы связано с ухудшением условий безопасности.

«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — подчеркнула Мария Захарова.

Она призвала руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляций. ОБСЕ не должна быть втянута в «нечистоплотные политические игры».

Ранее появилась информация, что американские представители ОБСЕ покидают Донецк. В Сети опубликовали соответствующие кадры.

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