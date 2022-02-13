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Читатели Daily Mail осудили министра обороны Великобритании за неосторожные слова о России

Армия
Читатели Daily Mail осудили министра обороны Великобритании за неосторожные слова о России
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Лондон, 13 февраля. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который в недавнем выступлении сравнил ситуацию вокруг Украины с началом Второй мировой войны.

Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал недавние переговоры с Россией по поводу ситуации на Украине и заметил, что попытки наладить диалог с Москвой стали напоминать попытки договориться с Германией перед Второй мировой войной. Выражение главы минобороны привели в статье Daily Mail, но читатели не оценили сопоставление нацистской Германии с Россией.

«Неужели британские политики и правда верят в то, что они могут оказывать какое-то влияние на Россию?» — задался вопросом читатель под ником milly.

Комментатор Benlo критически высказался в адрес британских властей и заявил, что у них «кишка тонка» воевать с Россией. Пользователь с ником Lrrr предложил выдать оружие премьер-министру Британии Борису Джонсону и американскому президенту Джо Байдену и отправить их на войну с Москвой, раз уж им так хочется на своем опыте проверить, насколько это плохая идея.

Отношение между странами Запада и Россией стали особо напряженными на фоне сообщений СМИ о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. Кремль при этом опровергает домыслы о нападении на соседнюю страну.

Однако выдуманную угрозу Лондон использовал как повод для отправки в Восточную Европу 350 бойцов спецназа. Их разместят в Польше, где уже находится группа из 250 британских солдат.

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россия нато британия
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