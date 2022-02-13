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Посол Украины в Берлине счел лицемерной позицию ФРГ по торговле с Россией

Экономика
Посол Украины в Берлине счел лицемерной позицию ФРГ по торговле с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 13 февраля. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил о лицемерии Германии после того, как стало известно о ее поставках в РФ товаров двойного назначения.

Выяснилось, что в 2020 году ФРГ продала России товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений... И это несмотря на санкции ЕС!!» — написал на своей станице в Twitter дипломат.

Мельник также назвал решение Германии и Соединенных Штатов о выводе персонала их дипмиссий из Киева поспешным.

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Все новости / Экономика / Посол Украины в Берлине счел лицемерной позицию ФРГ по торговле с Россией
украина фрг германия оружие мельник россия и германия
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