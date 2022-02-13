Источник в РУСАДА раскрыл, какой позиции будет придерживаться защита Валиевой на суде

Пекин, 13 февраля. Расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) показало, что запрещенный препарат мог попасть в организм фигуристки Камилы Валиевой с водой или пищей. Именно этой позиции будет придерживаться защита спортсменки на суде, сообщил источник ФАН в РУСАДА.

Напомним, в допинг-пробе, сданной фигуристкой 25 декабря, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин в минимальной дозе. Попадание в организм с едой или водой является основной версией расследования РУСАДА.

Из-за ситуации с допинг-тестом Валиевой было отложено награждение фигуристов после командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, в которых победила Россия. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело российской спортсменки 13 февраля, а вердикт огласит сторонам на следующий день.