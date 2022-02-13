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Украинский посол Мельник раскритиковал ФРГ за экспорт товаров двойного назначения в Россию

Политика
Украинский посол Мельник раскритиковал ФРГ за экспорт товаров двойного назначения в Россию
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 13 февраля. Россия в 2020 году получила из Германии товары двойного назначения на сумму более 360 миллионов евро, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, это проявление лицемерия со стороны немецких властей. Германия в обход санкций ЕС отправляет в Россию товары, которые могут использоваться для изготовления вооружения, пожаловался дипломат.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения», — написал Мельник в Twitter.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило о намерении властей Украины получить от Германии несуществующее вооружение. Мельник призвал Берлин отправить Киеву боевые корабли и современные средства ПВО, отметили журналисты.

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