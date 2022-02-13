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Китай предоставит ЦАР финансовую помощь в размере 10 миллиардов франков КФА

Весь мир
Китай предоставит ЦАР финансовую помощь в размере 10 миллиардов франков КФА
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 13 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел торжественную встречу с послом КНР Чэнь Дуном. Страны подписали соглашение о сотрудничестве и выделении Пекином средств в размере 10 миллиардов франков КФА, сообщается на странице правительства в Facebook.

«Мероприятие состоялось во Дворце возрождения. На встрече, помимо главы государства, присутствовал также новый премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

Церемония подписания документа о поддержке и дружбе провели вместе с прощальным визитом дипломата КНР, прибывшим к Фостен-Арканжу Туадера. Господина Чэнь Дуна наградили Национальным орденом командора республики», — отметили в пресс-службе правительства.

Правительство в Банги заинтересовано в сотрудничестве с Китаем. После полного разгрома действовавших в стране незаконных группировок власти занялись развитием национальной экономики и государственным строительством, для чего требуются инвестиции.

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