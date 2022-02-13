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Мужчины эмоциональнее женщин реагируют на разрыв отношений

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 15:33
Общество
Мужчины эмоциональнее женщин реагируют на разрыв отношений
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Лондон, 13 февраля. Мужчины испытывают более сильные переживания из-за разрыва отношений, чем женщины. Такое наблюдение сделали исследователи из Ланкастерского университета.

Ученые проанализировали сообщения пользователей на форумах в интернете. Оказалось, что мужчины чаще женщин обсуждают эмоциональные проблемы в личной жизни, передает издание Eurek Alert.

«Тот факт, что тема сердечной боли чаще обсуждалась мужчинами, подчеркивает, что на мужчин, по крайней мере, так же эмоционально влияют проблемы в отношениях, как и на женщин», — подчеркнула ведущий автор исследования Шарлотта Энтвистл.

Примечательно, что мужчины предпочитают обсуждать не сами проблемы, а испытываемые эмоции. Такой вывод был сделан на основе анализа сообщений 184 тыс. человек.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев ранее заявил, что россияне стали гораздо чаще разводиться. За 2021 год в стране было рассмотрено 462 тысячи соответствующих дел.

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