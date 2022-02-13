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Центральноафриканцы вновь перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы

Весь мир
Центральноафриканцы вновь перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 13 февраля. Жители Центральноафриканской Республики приняли участие в очередной акции «Стоп МИНУСКА». Они перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта контингента многопрофильной комплексной миссии ООН, сообщает издание Nouvelles Plus.

«Мероприятие проводилось в знак протеста против присутствия миротворцев на территории страны. Группа митингующих собралась в столице, чтобы выразить недовольство работой сотрудников международной организации и заблокировать дорогу, ведущую к воздушной гавани. Люди размахивали плакатами с надписью "СТОП МИНУСКА" и скандировали лозунги, в которых призывали правительство немедленно избавиться от "голубых касок"», — пишут журналисты.

Таким образом жители ЦАР выражают гражданскую позицию и выступают против многочисленных преступлений, совершенных миротворцами. Более того, они сетуют на бесполезность миссии, так как представители ООН занимаются не защитой населения, а разграблением природных богатств республики.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором подробно рассказывается о незаконном обогащении «голубых касок» и причастности к подобным преступлениям генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

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