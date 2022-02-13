Банги, 13 февраля. Жители Центральноафриканской Республики приняли участие в очередной акции «Стоп МИНУСКА». Они перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта контингента многопрофильной комплексной миссии ООН, сообщает издание Nouvelles Plus.

«Мероприятие проводилось в знак протеста против присутствия миротворцев на территории страны. Группа митингующих собралась в столице, чтобы выразить недовольство работой сотрудников международной организации и заблокировать дорогу, ведущую к воздушной гавани. Люди размахивали плакатами с надписью "СТОП МИНУСКА" и скандировали лозунги, в которых призывали правительство немедленно избавиться от "голубых касок"», — пишут журналисты.

Aujourd'hui, des manifestants portant des pancartes « STOP MINUSCA » ont bloqué la route principale menant à l'aéroport de Bangui.

Cette action se développe activement en #Centrafrique. pic.twitter.com/Adv49j8m2g — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) February 12, 2022

Таким образом жители ЦАР выражают гражданскую позицию и выступают против многочисленных преступлений, совершенных миротворцами. Более того, они сетуют на бесполезность миссии, так как представители ООН занимаются не защитой населения, а разграблением природных богатств республики.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором подробно рассказывается о незаконном обогащении «голубых касок» и причастности к подобным преступлениям генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.