Перспективная отрасль экономики: как власти Ирака развивают туризм

Изменение визовой политики благоприятно сказалось на экономике Ирака. В 2021 году в попытке привлечь туристов и бизнесменов из-за рубежа Багдад отменил необходимость предварительного получения въездных документов для выходцев из развитых государств, что уже привело к положительным результатам.

Благодаря этому власти смогли проследить 145%-ный рост числа авиарейсов из других стран всего за 12 месяцев. Если в 2020 году иракскую территорию через воздушную границу посетили в общей сложности 2 млн туристов, то в 2021-м — 4,9 млн.

Iraq receives 145% more foreign visitors in 2021 https://t.co/y7ycW8zjse — Al-Monitor (@AlMonitor) February 12, 2022

Наибольшее число рейсов с иностранцами приняли международные аэропорты Багдада (2 069 723 человека) и Эрбиля (1 324 754). В то же время воздушные гавани в Сулеймании, Наджафе и Басре использовались зарубежными гостями в значительно меньшей степени.

При этом стоит отметить, что эта статистика касается непосредственно воздушного сообщения. Однако наземное перемещение также демонстрирует многократный рост в сравнении с прошлыми годами. Отчасти на это повлияла и отмена связанных с пандемией коронавируса ограничений, но только на это списывать улучшение показателей нельзя.

Корректировка правил

Граждане большинства государств мира сейчас все еще должны заблаговременно получать визу до поездки в страну. Тем не менее около года назад по решению иракских властей выходцы из нескольких десятков государств могут не заботиться об этом и оформить ее уже по прибытии в Ирак.

Такая привилегия была гарантирована выходцам из стран, имеющим постоянное представительство в Совбезе ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания), всем членам Евросоюза, Японии, Южной Корее, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Write up on today's Iraq visa news > Iraq gives visa on arrival to citizens of 30 countries https://t.co/IB3k4z6t0K via @AlMonitor — Adam Lucente (@Adam_Lucente) March 16, 2021

Кроме того, в сентябре Ирак и Иран договорились о полной отмене визового режима для поездок между двумя странами, что также обеспечило прирост иранских туристов.

Приоритетные направления

Религия

До сих пор важнейшее значение для страны имеет религиозный туризм. В Ираке располагаются важные для мусульман-шиитов города Наджаф и Кербела, а также ряд мечетей, ставших местами захоронения авторитетных имамов. Эти объекты ежегодно посещают миллионы паломников.

На фоне данной динамики в настоящее время населенные пункты, ставшие местом размещения религиозных достопримечательностей, активно застраиваются объектами гостиничной инфраструктуры.

Помимо пути из Ирана Багдад работает над созданием маршрута в Саудовскую Аравию, чтобы облегчить путь верующих в Мекку и Медину через свою территорию.

В начале 2021 года премьер-министр Мустафу аль-Казыми издал распоряжение о завершении соответствующего проекта. Он разрабатывался еще с 2013 года, однако его реализация неоднократно откладывалась из-за финансового кризиса, борьбы с терроризмом и пандемии коронавируса.

История и археология

Привлекают иностранцев в Ирак не только религиозные мотивы. В государстве располагаются свыше 15 тыс. объектов историко-культурного наследия всего человечества.

Территория Месопотамии, располагающаяся в долине рек Тигр и Евфрат, многими историками называется колыбелью цивилизации. Так что руины многочисленных древних городов вроде Вавилона и подобных ему достопримечательностей издавна являются основой исторического (археологического) туризма.

As of now, the Iraq tourism opens up a stream of wonderful experiences for visitors. From archaeological sites to culinary trips, we make it super special for you at AknafAlsawary. For more - https://t.co/kpoiNkduzK#iraqtourism pic.twitter.com/0AksIcdFzr — Iraq Travel Agency (@TravelIraq_) January 24, 2022

Экология и ландшафт

Все это, безусловно, дополняется благоприятными природными и климатическими особенностями государства. Ландшафт Ирака весьма разнообразен: там можно найти и зеленые лесистые горы с водопадами и озерами, и раскаленные пустыни, и берег Персидского залива. Реки Тигр и Евфрат богаты на различные каналы и притоки. Такие ресурсы имеют большой потенциал для развития сразу нескольких туристических направлений экологического туризма.

Власти стремятся работать над прибрежными проектами, однако если обратиться к опыту Иордании и Саудовской Аравии, то и пустыни можно использовать для походов, кемпинга, поездок на верблюдах и иных способов отдыха, востребованных у иностранцев.

Sarha the camel is helping out Saudi Arabia’s tourism by capturing rare, stunning photographs from vast deserts https://t.co/z3dTWYBlTr — TAXI (@designtaxi) July 9, 2021

Деловое направление

Впрочем, в визовых послаблениях иракцев стоит отметить ориентировку на страны, лежащие за пределами ближневосточного региона.

Неслучайно в список получивших привилегии государств попали именно державы с наиболее развитыми экономиками. На этом фоне направление делового туризма имеет особое значение, а Багдад и Эрбиль (столица Иракского Курдистана) становятся его ключевыми центрами.

Препятствия

Все эти направления, конечно, перспективны, однако их необходимо развивать. Туристическая отрасль Ирака все же имеет и свои слабые стороны.

Прежде всего популярности государства для иностранцев препятствует политическая нестабильность и продолжающаяся активность террористических группировок.

Падение Мосула в 2014 году привело к уничтожению ряда объектов культурного наследия: менее чем за год «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) уничтожило по меньшей мере 28 религиозных зданий. Хоть основные силы радикальных исламистов были разбиты, даже в настоящее время армия республики при поддержке курдских ВС «Пешмерга» и отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» проводят регулярные контртеррористические операции, пусть и точечные.

#Iraq arrested eight #ISIS members arrested in four Iraqi governorates and in #KRG. https://t.co/e9NDwqfvh5 — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) February 13, 2022

К тому же проблемы Багдаду создает и ситуация на территории соседних государств. Например, недавнее обострение на территории Сирии, спровоцированное нападением ИГ на тюрьму «Ас-Сынаа» в Хасаке, заставило иракских силовиков перейти к состоянию повышенной готовности и в срочном порядке заняться укреплением безопасности границы.

Федеральное агентство новостей /

В заключение туристическая инфраструктура государства все еще недостаточно развита и требует дополнительных вложений. Хоть власти и пытаются идти этим путем, ресурсов пока недостаточно. В период пандемии в 2020 году дефицит государственного бюджета Ирака составил 17,50%. Так что без помощи внешних инвесторов прогресс в туристической отрасли будет невозможен.

Перспективы

Основным источником доходов страны пока что является экспорт нефти: в январе Ирак вышел на уровень ежедневной добычи в 4162 барреля. Однако этот показатель является весьма скромным в сравнении с предыдущими годами, когда уровень выработки черного золота в разы превышал нынешние масштабы. Багдаду явно не стоит полагаться только на данный ресурс — поиск дополнительных источников заработка является жизненно необходимым.

Туризм является фактором, способствующим диверсификации экономики государства и может помочь в создании новых рабочих мест для граждан, не только в этой области, но и в сфере строительства, на которую возложена задача по возведению необходимых объектов: гостиниц, ресторанов и т.д. То есть благоприятные для государственной экономики процессы имеют шанс поспособствовать в решении актуальных социальных проблем вроде безработицы, которая по даже по данным правительства становится все больше в последние годы.

В то же время приток иностранцев поможет и предпринимательству, что также внесет вклад в развитие отраслевой инфраструктуры.

Чтобы этого добиться властям необходимо разработать соответствующий план и маркетинговую стратегию, сделать акцент на преимуществах страны и должным образом подать это инвесторам и простым отдыхающим. Однако все окажется бесполезным без решения актуальной проблемы безопасности.

Iraqi security forces on Saturday seized rockets and explosives belonging to the Islamic State (IS) in the western province of Anbar, a statement said.#Iraq #Kurdistan #TwitterKurds #ISIS

https://t.co/WpvtCVkmiY — BasNews English (@EnglishBasNews) February 12, 2022

Приступить к этому будет можно, впрочем, только после стабилизации внутренней обстановки в государстве. Вслед за недавними парламентскими выборами в стране расстановка политических сил постепенно меняется.

Большинство мест в парламенте досталось партии «Ас-Сайрун», возглавляемой шиитским священнослужителей Муктадой ас-Садром, противодействующим внешнему вмешательству в дела Ирака.

Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Из-за сопротивления со стороны проиранских партий в законодательном органе наметился раскол, препятствующий принятию важных для всей страны решений и назначению чиновников на ключевые посты. И только устранение существующих противоречий позволит государству сделать что-то для улучшения жизни народа и развивать приоритетные отрасли вроде туризма и других.

1 Организация запрещена на территории РФ.