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Перспективная отрасль экономики: как власти Ирака развивают туризм

Весь мир
Перспективная отрасль экономики: как власти Ирака развивают туризм
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia / Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) / Samir Al-Ibrahem

Изменение визовой политики благоприятно сказалось на экономике Ирака. В 2021 году в попытке привлечь туристов и бизнесменов из-за рубежа Багдад отменил необходимость предварительного получения въездных документов для выходцев из развитых государств, что уже привело к положительным результатам.

Благодаря этому власти смогли проследить 145%-ный рост числа авиарейсов из других стран всего за 12 месяцев. Если в 2020 году иракскую территорию через воздушную границу посетили в общей сложности 2 млн туристов, то в 2021-м — 4,9 млн.

Наибольшее число рейсов с иностранцами приняли международные аэропорты Багдада (2 069 723 человека) и Эрбиля (1 324 754). В то же время воздушные гавани в Сулеймании, Наджафе и Басре использовались зарубежными гостями в значительно меньшей степени.

При этом стоит отметить, что эта статистика касается непосредственно воздушного сообщения. Однако наземное перемещение также демонстрирует многократный рост в сравнении с прошлыми годами. Отчасти на это повлияла и отмена связанных с пандемией коронавируса ограничений, но только на это списывать улучшение показателей нельзя.

Корректировка правил

Граждане большинства государств мира сейчас все еще должны заблаговременно получать визу до поездки в страну. Тем не менее около года назад по решению иракских властей выходцы из нескольких десятков государств могут не заботиться об этом и оформить ее уже по прибытии в Ирак.

Такая привилегия была гарантирована выходцам из стран, имеющим постоянное представительство в Совбезе ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания), всем членам Евросоюза, Японии, Южной Корее, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Кроме того, в сентябре Ирак и Иран договорились о полной отмене визового режима для поездок между двумя странами, что также обеспечило прирост иранских туристов.

Приоритетные направления

Религия

До сих пор важнейшее значение для страны имеет религиозный туризм. В Ираке располагаются важные для мусульман-шиитов города Наджаф и Кербела, а также ряд мечетей, ставших местами захоронения авторитетных имамов. Эти объекты ежегодно посещают миллионы паломников.

На фоне данной динамики в настоящее время населенные пункты, ставшие местом размещения религиозных достопримечательностей, активно застраиваются объектами гостиничной инфраструктуры.

Помимо пути из Ирана Багдад работает над созданием маршрута в Саудовскую Аравию, чтобы облегчить путь верующих в Мекку и Медину через свою территорию.

В начале 2021 года премьер-министр Мустафу аль-Казыми издал распоряжение о завершении соответствующего проекта. Он разрабатывался еще с 2013 года, однако его реализация неоднократно откладывалась из-за финансового кризиса, борьбы с терроризмом и пандемии коронавируса.

История и археология

Привлекают иностранцев в Ирак не только религиозные мотивы. В государстве располагаются свыше 15 тыс. объектов историко-культурного наследия всего человечества.

Территория Месопотамии, располагающаяся в долине рек Тигр и Евфрат, многими историками называется колыбелью цивилизации. Так что руины многочисленных древних городов вроде Вавилона и подобных ему достопримечательностей издавна являются основой исторического (археологического) туризма.

Экология и ландшафт

Все это, безусловно, дополняется благоприятными природными и климатическими особенностями государства. Ландшафт Ирака весьма разнообразен: там можно найти и зеленые лесистые горы с водопадами и озерами, и раскаленные пустыни, и берег Персидского залива. Реки Тигр и Евфрат богаты на различные каналы и притоки. Такие ресурсы имеют большой потенциал для развития сразу нескольких туристических направлений экологического туризма.

Власти стремятся работать над прибрежными проектами, однако если обратиться к опыту Иордании и Саудовской Аравии, то и пустыни можно использовать для походов, кемпинга, поездок на верблюдах и иных способов отдыха, востребованных у иностранцев.

Деловое направление

Впрочем, в визовых послаблениях иракцев стоит отметить ориентировку на страны, лежащие за пределами ближневосточного региона.

Неслучайно в список получивших привилегии государств попали именно державы с наиболее развитыми экономиками. На этом фоне направление делового туризма имеет особое значение, а Багдад и Эрбиль (столица Иракского Курдистана) становятся его ключевыми центрами.

Препятствия

Все эти направления, конечно, перспективны, однако их необходимо развивать. Туристическая отрасль Ирака все же имеет и свои слабые стороны.

Прежде всего популярности государства для иностранцев препятствует политическая нестабильность и продолжающаяся активность террористических группировок.

Падение Мосула в 2014 году привело к уничтожению ряда объектов культурного наследия: менее чем за год «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) уничтожило по меньшей мере 28 религиозных зданий. Хоть основные силы радикальных исламистов были разбиты, даже в настоящее время армия республики при поддержке курдских ВС «Пешмерга» и отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» проводят регулярные контртеррористические операции, пусть и точечные.

К тому же проблемы Багдаду создает и ситуация на территории соседних государств. Например, недавнее обострение на территории Сирии, спровоцированное нападением ИГ на тюрьму «Ас-Сынаа» в Хасаке, заставило иракских силовиков перейти к состоянию повышенной готовности и в срочном порядке заняться укреплением безопасности границы.

Перспективная отрасль экономики: как власти Ирака развивают туризм
Федеральное агентство новостей /

В заключение туристическая инфраструктура государства все еще недостаточно развита и требует дополнительных вложений. Хоть власти и пытаются идти этим путем, ресурсов пока недостаточно. В период пандемии в 2020 году дефицит государственного бюджета Ирака составил 17,50%. Так что без помощи внешних инвесторов прогресс в туристической отрасли будет невозможен.

Перспективы

Основным источником доходов страны пока что является экспорт нефти: в январе Ирак вышел на уровень ежедневной добычи в 4162 барреля. Однако этот показатель является весьма скромным в сравнении с предыдущими годами, когда уровень выработки черного золота в разы превышал нынешние масштабы. Багдаду явно не стоит полагаться только на данный ресурс — поиск дополнительных источников заработка является жизненно необходимым.

Туризм является фактором, способствующим диверсификации экономики государства и может помочь в создании новых рабочих мест для граждан, не только в этой области, но и в сфере строительства, на которую возложена задача по возведению необходимых объектов: гостиниц, ресторанов и т.д. То есть благоприятные для государственной экономики процессы имеют шанс поспособствовать в решении актуальных социальных проблем вроде безработицы, которая по даже по данным правительства становится все больше в последние годы.

В то же время приток иностранцев поможет и предпринимательству, что также внесет вклад в развитие отраслевой инфраструктуры.

Чтобы этого добиться властям необходимо разработать соответствующий план и маркетинговую стратегию, сделать акцент на преимуществах страны и должным образом подать это инвесторам и простым отдыхающим. Однако все окажется бесполезным без решения актуальной проблемы безопасности.

Приступить к этому будет можно, впрочем, только после стабилизации внутренней обстановки в государстве. Вслед за недавними парламентскими выборами в стране расстановка политических сил постепенно меняется.

Большинство мест в парламенте досталось партии «Ас-Сайрун», возглавляемой шиитским священнослужителей Муктадой ас-Садром, противодействующим внешнему вмешательству в дела Ирака.

Глава большинства в парламенте Ирака провел переговоры с командующим силами «Аль-Кудс»
Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Из-за сопротивления со стороны проиранских партий в законодательном органе наметился раскол, препятствующий принятию важных для всей страны решений и назначению чиновников на ключевые посты. И только устранение существующих противоречий позволит государству сделать что-то для улучшения жизни народа и развивать приоритетные отрасли вроде туризма и других.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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