Банги, 13 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари организовали массовый митинг перед зданием администрации. Гражданские требуют немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) с территории республики, сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Голубые каски» неоднократно попадались на совершении различных преступлений. Они становились участниками смертельных ДТП, пытались собирать разведывательную информацию об устройстве президентского дворца, продавали боевикам оружие и боеприпасы, защищали их от справедливого возмездия. Но население Центральноафриканской Республики такое положение дел не устраивает. Участники протестной акции обратились к администрации и потребовали незамедлительного вывода контингента МИНУСКА со всей территории страны», — сообщили сотрудники СМИ.

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Местные жители также утверждают, что в город Бамбари прибыла группа американских и французских специалистов для организации провокаций против бойцов правительственной армии (FACA) и их союзников из России и Руанды.

Ранее информационный портал La Fraternite сообщал, что контингент многопрофильной комплексной миссии ООН никогда не был заинтересован в противостоянии с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).