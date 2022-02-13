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Политика
Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
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Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
Политика
Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
facebook.com/GeneralStaff.ua  /  Генеральный штаб ВСУ

Донбасс, 13 февраля. Беспилотники ОБСЕ стали мишенью для подразделений радиоэлектронной борьбы ВСУ. Украинские силовики оборудовали стрельбище вблизи поселка. Два десантника ВСУ погибли во время утилизации боеприпасов под Луганском. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Украинские силовики обстреляли южный поселок Донецкой Народной Республики — Коминтерново. Применялись ручные противотанковые гранатометы. Пострадавших и разрушений нет. В то же время, как сообщают в управлениях НМ ДНР и ЛНР, армия Киева продолжает стягивать запрещенное Минскими соглашениями вооружение к линии боевого соприкосновения и противодействовать миссии ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг соблюдения сторонами мирных договоренностей.

По всей протяженности линии соприкосновения с украинской стороны работают мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со средствами подавления сигналов и каналов управления беспилотников ОБСЕ. Иностранцы подтверждают данные факты в своих отчетах. Важно отметить, что противодействие ОБСЕ осуществляется украинскими силовиками целенаправленно в районах официального патрулирования наблюдателей. Перед каждым выездом патруля иностранцев последние уведомляют украинских военных и передают им координаты, которые впоследствии успешно используются расчетами РЭБ для подавления каналов управления беспилотников.

Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

ВСУ оборудовали стрельбище вблизи поселка

Отношение киевских силовиков к населению Донбасса наглядно иллюстрируется следующей информацией, которую сообщили корреспонденту ФАН в управлении Народной милиции ДНР. По данным разведки дончан, подразделения 3-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ обустроили вблизи поселка Барановка Донецкой области стрельбище.

Вопреки всем нормативам, «освободители» Украины не удосужились возвести земляные валы и прочие защитные сооружения в основном направлении стрельбы. А последнее расположено как раз в направлении населенного пункта. То есть украинские десантники фактически стреляют по поселку. Во время недавних учениях из-за несоблюдения техники безопасности один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Два солдата ВСУ погибли во время утилизации боеприпасов

Два военнослужащих подразделения инженерного обеспечения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ погибли в районе города Счастье Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел во время утилизации неразорвавшихся боеприпасов, а причиной стало несоблюдение техники безопасности, сообщили в Луганске.

Во время пуска тока по проводам для подрыва боеприпасов взрыва не произошло. И в нарушение правил безопасности два военнослужащих вышли из блиндажа и направились к месту, где находились неразорвавшиеся боеприпасы. Во время их перемещения произошел взрыв, который и стал причиной гибели военных.

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