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Власти Перу оштрафовали компанию Repsol из-за разлива нефти

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 16:01
Весь мир
Власти Перу оштрафовали компанию Repsol из-за разлива нефти
Global Look Press  /  Gian Masko/dpa

Лима, 13 февраля. Правительство Перу наложило штраф на Repsol в размере 122 тысяч долларов после того, как испанская нефтегазовая компания не выполнила требование об определении затронутых разливом нефти зон в водах Тихого океана. Об этом сообщает Агентство по экологической оценке и мониторингу (OEFA).

Власти Перу могут принять и другие меры, если транснациональная корпорация продолжит игнорировать требования государства по выявлению загрязненных нефтью районов.

Министр экологии Модесто Монтойя отметил, что очистка берегов после разлива нефти продолжается, однако он выразил беспокойство по поводу поверхностности работ. Монтойя подчеркнул, что Repsol пытается убежать от ответственности в контексте этого экологического бедствия.

«На островах, которые мы посетили, были обнаружены около 200 мертвых и 1000 пострадавших птиц. Компания Repsol все еще не начала очистку участков, однако она ищет причины, поводы, чтобы доказать свою непричастность», — заявил министр.

Ранее испанская корпорация сообщила о достижении «финального этапа» восстановления затронутых зон. В официальном заявлении Repsol от 7 февраля отмечается, что фирма начала вывод техники, в том числе «судов, тяжелого оборудования и механических барьеров там, где они больше не нужны».

Ранее правительство Перу временно приостановило операции по разработке морских месторождений нефти компанией с целью добиться получения «технических гарантий того, что в будущем катастрофа не повторится».

Утечка почти 23 тысяч баррелей нефти произошла 15 января после того, как в танкер попала вода из-за сильных волн, вызванных извержением вулкана в государстве Тонга. Как сообщает OEFA, разлив топлива затронул 1,7 млн м² территории суши и 1,2 млн м² воды. В результате бедствия более 200 птиц, гнездящихся на островах в особо охраняемой зоне у берегов Перу, отравились нефтепродуктами.

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перу разлив нефти repsol
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