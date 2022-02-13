Автоэксперт Кадаков порекомендовал не тянуть с покупкой машины

Москва, 13 февраля. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, оценивая текущее состояние авторынка, посоветовал не ждать, пока машины будут дешеветь.

По его словам, сейчас нет предпосылок, которые бы могли означать снижение цен. Отложить покупку могут только те, кому автомобиль нужен не слишком сильно.

«Уже сейчас очевидно, что цены падать не будут. От того, что вы отложите покупку автомобиля, который вам нужен, вы в деньгах практически не выиграете, нет никаких предпосылок тому, чтобы автомобили начали дешеветь», — приводят слова Кадакова «Народные Новости».

Тем временем Hyundai запланировал выпустить пять новинок для российского рынка. Среди них будут минивэн Staria и электрокар Ioniq 5.