В Сети появилось видео с выездом автомобилей ОБСЕ из Донецка

Донецк, 13 февраля. Видео с автомобилями ОБСЕ, которые выезжают из Донецка, опубликовали в Сети. Кадры с камер видеонаблюдения появились в распоряжении журналиста Семена Пегова.

На ролике видно, что в состав колонны входят несколько автомобилей. Первое транспортное средство было с прицепом.

«Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — сообщил Пегов с места событий.

Ранее агентство Reuters сообщило об эвакуации американских представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из Донбасса. Позже журналисты опровергли соответствующее утверждение.