«Им было тяжелее, чем остальным»: тренер Бородавко о новой победе сборной России на ОИ-2022

Российские спортсмены в Пекине принесли нашей стране победу, сродни которой у России не было с 1980 года. Об этом в беседе с ФАН напомнил мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, заслуженный тренер России Юрий Бородавко. Ранее на ОИ-2022 российские лыжники завоевали золотые медали в эстафете из четырех этапов по десять километров.

«Это долгожданная победа. Такой не было с 1980 года в Лейк-Плэсиде. Настрой у наших ребят был самый боевой. Они не скрывали того, что собираются стойко идти к победе. Фаворитами считались норвежцы, но наши ребята в первом же этапе перехватили лидерство и не упускали его до конца. Финишировали прекрасно, с флагом. Все это указывает на хорошую подготовку спортсменов, великолепный психологический настрой», — сказал заслуженный тренер России.

Юрий Бородавко также указал на дополнительную трудность, которую пришлось преодолеть нашим соотечественникам.

«Шел снег. А что это означает в лыжных гонках? Лыжня засыпана. И тот, кто идет впереди, испытывает большую нагрузку, чем тот, кто идет сзади. Однако и эта преграда не смогла остановить наших ребят», — пояснил собеседник ФАН.

kremlin.ru / Администрация президента России

Кроме того, он подчеркнул, что российские спортсмены вовсе не собираются сейчас почивать на лаврах.

«Каждый спортсмен приехал сюда с четкой установкой: бороться, завоевывать медали. Хотелось бы, чтобы у наших ребят все получилось. Олимпийские игры еще не закончились. Впереди — спринтерские эстафеты. Осталось еще четыре комплекта медалей. Будем готовиться к следующим гонкам», — подытожил мастер спорта международного класса по лыжным гонкам.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов в беседе с ФАН поздравил российских лыжников с победой в эстафете на ОИ-2022. По его словам, этот триумф — заслуга каждого члена сборной.