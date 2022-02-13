Российский шорт-трекист Ивлиев стал серебряным призером пекинской Олимпиады

Пекин, 13 февраля. Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебро 24-й зимней Олимпиады, которая продолжается в Китае.

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года. Спортсмен из РФ уступил 0,11 секунды Лю Шаоану из Венгрии. Бронзовым призером ОИ-2022 на дистанции 500 метров стал канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа. Примечательно, что завоевавший серебро Ивлиев является дебютантом зимних Олимпиад.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную России по лыжным гонкам с победой в эстафете на ОИ-2022. Глава государства обратился к победителям гонки на 40 километров в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.