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Джонни Деппа наградят золотой медалью «За заслуги» перед Сербией

Общество
Джонни Деппа наградят золотой медалью «За заслуги» перед Сербией
wikipedia.org  /  Raph_PH / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 13 февраля. Голливудскому актеру Джонни Деппу 15 февраля вручат золотую медаль «За заслуги» перед Сербией. Таким образом власти республики отметят его исключительный вклад в культуру и расширение местного арт-сообщества.

Мероприятие состоится в день государственности Сербии, сообщает Tanjug. Депп давно сотрудничает с сербским кинематографом. В девяностых он снимался у режиссера Эмира Кустурицы в фильме «Аризонская мечта». Картина была отмечена специальным призом Берлинале.

В октябре 2021 года Депп представил в Сербии мультсериал Puffins Impossible производства компании Archangel Digital Studios Милоша Биковича. В рамках визита актера его принял президент Александр Вучич. Депп пообещал главе государства «продолжить рекламировать страну» на международном уровне.

Ранее сообщалось, что артист открыл миру свой художественный талант. Депп продаст более 11 тысяч собственных картин в виде NFT. Коллекция, получившая название «Никогда не бойся правды», создана на основе портретов его друзей и родных.

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Джонни Депп сербия медаль
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